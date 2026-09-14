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"AI neće uništiti čovječanstvo, ali je velika šteta moguća"

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14.09.2026 10:02

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Вјештачка интелигенција (ВИ) је способност рачунарских система и машина да опонашају људске функције попут размишљања, учења, рјешавања проблема и доношења одлука
Foto: pexels/Google DeepMind

Nije vjerovatno da će vještačka inteligencija uništiti čovječanstvo, ali je moguća velika šteta, izjavio je zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je komentarisao spekulacije kreatora vještačke inteligencije o "žaljenju zbog ubrzanosti čovječanstva" i upozorenja da je vještačka inteligencija opasna, nepredvidiva i da se razvija prebrzo i prema zakonima koje ljudi ne razumiju u potpunosti.

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- Kreatori raznih vrsta generativne vještačke inteligencije nisu iskreni. Nismo vi ili ja, niti homo sapijens u cijelosti, ono za šta oni brinu. Nisu oni uplašeni da će vještačka inteligencija, neometana i opijena svojom moći, uništiti čovječanstvo. Takav ishod nije baš toliko vjerovatan - naglasio je Medvedev.

Prema njegovim riječima, mnogo realniji je scenario u kojem će veću štetu nanijeti softver koji koristi naprednu vještačku inteligenciju za upravljanje velikim proizvodnim pogonom ili transtportnim čvorištem, prenio je TASS.

- Onda će neko krenuti na te kreatore kako bi ih optužio u multimilijarderskoj parnici ili im jednostavno razbiti njihove ljudske glave - upozorio je Medvedev.

On je postavio pitanje koliko su ti strahovi realni, naročito ako se uzme u obzir da mnogi "pametnjakovići" to govore već duže vrijeme.

- Odgovor je jednostavan: realni su. Usput, ja sam lično pisao o tome u nedavnom članku za magazin "Ekspert", -napomenuo je Medvedev.

On je izrazio uvjerenje da je najočiglednije rješenje da se zemlje u principu usaglase u vezi sa opštim principima regulativa vještačke inteligencije.

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- To bi nam dalo barem neku šansu da razvoj vještačke inteligencije držimo pod kontrolom, ali se to neće desiti, zbog korporativne pohlepe i nezasite ljudske strasti - smatra Medvedev.

On je naglasio da je jedina nada čovječanstva da se "baci u milost i nemilost" pobjedniku i računa na humanost koju bi vještačka inteligencija, "naše čudo od djeteta stvorenog ljudskom rukom", mogla da pokaže.

- Ona još nema emocije, ali ne znamo kakva će biti ta velika superinteligencija. Nadajmo se da će poštediti svoje roditelje - zaključio je Medvedev.

(Srna)

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

Rusija

Dmitrij Medvedev

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