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Neda Ukraden ma završena dva fakulteta: ''Roditelji su bili razočarani''

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14.09.2026 09:26

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Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.
Foto: YouTube/Screenshot/Neda Ukraden

Neda Ukraden jedna je od najuspješnijih i najobrazovanijih pjevačica naših prostora. Malo ko zna da je ona završila dva fakulteta, a da su roditelji bili razočarani njenom odlukom o profesiji.

Neda ima dvije fakultetske diplome, završila je engleski jezik i književnost i Pravni fakultet u Sarajevu. Iako je još kao maloljetna znala da će muzika biti njen životni put i sa 17 godina snimila svoju prvu pjesmu, ona obrazovanje nije zapostavila.

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"Kad je došlo vrijeme da upišem fakultet, bila sam u strašnoj dilemi. Htjela sam da upišem Pravni fakultet, a moji su željeli da studiram medicinu. Međutim, moje društvo je upisalo jezike, pa sam ja zbog njih odlučila upisati engleski, a s druge strane, bila sam oduševljena anglosaksonskom književnošću, pjesmama, piscima, pogotovo Šekspirom. Otac mi je govorio: "Ti ćeš popodne i uveče biti pjevačica, a šta ćeš raditi prije podne? Od čega ćeš živjeti?". Bili su razočarani što nisam upisala medicinu, pogotovo moja baka, koja mi je govorila: "Šta će ti engleski, možeš otići u Englesku i tako naučiti jezik, a ne studirati"' ispričala je svojevremeno Neda za medije.

Neda se nikada nije bavila zanimanjima za koje se školovala, a zahvaljujući pjesmi sebi i svojoj porodici je obezbijedila lagodan život. Dosta novca je uložila u nekretnine u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. a kuću u rodnom Imotskom izdaje turistima.

Podsjetimo, Neda Ukraden je otkrila da je renovirala porodičnu kuću na selu, koja je bila ruinirana.

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"Ja sam rođena u malom mjestu, imamo svoje selo. To je meni nasljeđe, od bake i djeda. Ta kuća je bila ruinirana, ja sam je potpuno obnovila, vrlo se ponosim, to je njihov trud i muka, suze. Imam i jednu malu kamenu kuću u kojoj su se rodili moj tata i stric, a tu su živjele njihove životinje, uvijek su imali krave, telad, svinja. Ja sam uvijek molila boga, na ljetnom raspustu, ja sam htjela da sam spretna i odrasla kao ta djeca koja tamo žive i rastu i u vinogradu i sa kravama, ali nisu mi dali da čuvam krave" pričala je svojevremeno pjevačica.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Neda Ukraden

estrada

Pjevačica

fakulteti

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