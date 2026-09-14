Urušio se krov u stanu: Ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Jedno lice povrijeđeno je u urušavanju krova stana u Piranu, nakon čega je objekat zapečaćen jer je utvrđeno da je neuslovan za stanovanje.
Rukovodilac intervencije iz Vatrogasne jedinice Kopar Peter Ocepek rekao je da su juče dobili dojavu da je jedno lice zarobljeno u ruševinama, prenose slovenački mediji.
Prema njegovim riječima, kada su stigli na lice mjesta, brat je već izvukao brata ispod ruševina, nakon čega su ih evakuisali, zajedno sa njihovim ocem.
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Ocepek je dodao da su vlasnicima koji žive na spratu ispod zabranili da tu borave dok ne stigne građevinska inspekcija i naloži dalje mjere.
Ukupno je iz objekat evakuisano pet lica.
(Srna)
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