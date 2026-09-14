Požar na Braču gasi 235 vatrogasaca sa 68 vozila

Tokom noći stanje požara na Braču, koji je izbio 10. septembra, je povoljnije nego ranijih večeri. Nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjeg su obima i vatrogasci odmah reaguju i sprečavaju njihova širenja, javile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak.

"Na terenu je cijelu noć 235 vatrogasaca i 68 vozila, oni brzo reaguju na pojavu plamena ili izdimljavanja koja su večeras manjeg obima nego ranijih večeri tako da je situacija povoljnija nego ranijih noći," rekli su Hini u Vatrogasnom operativnom centru Brača.

Dodali su kako je ugašen požar koji je u nedjelju u poslijepodnevnim satima buknuo u Bolu na Braču.

Vatrogasni komandant Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra.

"Požar je na Braču zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 kilometara," rekao je Kovačević Hini. Prema procjenama vatrogasaca do sada je opožareno više od 4.000 hektara šume, niskog raslinja i makije.

Uvala Duboka kod Milne na Braču, gdje se u subotu naveče vodila teška bitka s vatrenom stihijom, juče je izgledala sablasno. Mještani kažu da će dugo pamtiti prizore opožarenog područja koje je uništilo zelenilo.

O borbi s požarom RTL je razgovarao s Nikolom Martinićem Draganom, vatrogasnim komandantom DVD-a Supetar.

"Bilo je poprilično apokaliptično, vatra je u samom početku bila brža od nas. Vatra je okružila sve objekte pred nama prije nego što smo uspjeli doći do njih. To nam je stvorilo ogroman pritisak jer smo morali ići kroz samu vatru do ljudi kako bismo ih izvukli. Pritom nismo ni znali ima li koga unutra. Vjerujem da je i njima bilo apokaliptično, jer je bilo i nama", prisjetio se.

Istaknuo je da su doslovno branili kuću po kuću.

"Taktika je bila obraniti jednu kuću, provjeriti je li ko unutra, pa preći na sljedeću. Tako smo radili dok nismo došli do kraja", rekao je.

Posebno dramatično bilo je u jednom resortu, gdje je u jednom trenutku u hotelu bilo zarobljeno 200 ljudi.

"Resort nam je bio prioritet jer su nam ljudi najvažniji, a ondje se nalazio najveći broj osoba na jednoj mikrolokaciji. Odmah smo se uputili tamo. Zatekli smo pun hotel i bio je veliki izazov izvući ljude. Vatra nas je već okružila i nismo ih mogli jednostavno evakuisati na sigurno. Jedina mogućnost bila je smjestiti ih u čvrstu građevinu, dobro je zatvoriti zbog dima i onda braniti objekat dok su oni unutra", objasnio je vatrogasni komandant.