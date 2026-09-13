Milo Đukanović uživa uz ustašku muziku: Snimak se širi mrežama

Autor:ATV redakcija
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Snimak bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića kako se veseli uz ustašku muziku izazvao je pravu buru na društvenim mrežama.
Naime, na mrežama je osvanuo snimak Đukanovića kako se u krugu bliskih prijatelja veseli uz ustašku pjsmu Miroslava Škora "Sude mi".
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"ukljanski poglavnik Milo Đukanović relaksirano hajpuje sam sebe i svoje bojovnike uz ustaške pjesme o suđenju, za koje su uzgred crnogorske vlasti potpuno nesposobne da sprovedu... Nažalost. Neka se sprda sa vama kreteni",toji u objavi posta koji je na Instagramu objavio nalog "Istorija Srba i Srbije".
Inače, Škoro je ovu pjesmu svojevremeno izvodio i sa Markom Perkovićem Tompsonom.
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