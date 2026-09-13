Milo Đukanović uživa uz ustašku muziku: Snimak se širi mrežama

Snimak bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića kako se veseli uz ustašku muziku izazvao je pravu buru na društvenim mrežama.

Naime, na mrežama je osvanuo snimak Đukanovića kako se u krugu bliskih prijatelja veseli uz ustašku pjsmu Miroslava Škora "Sude mi".

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"ukljanski poglavnik Milo Đukanović relaksirano hajpuje sam sebe i svoje bojovnike uz ustaške pjesme o suđenju, za koje su uzgred crnogorske vlasti potpuno nesposobne da sprovedu... Nažalost. Neka se sprda sa vama kreteni",toji u objavi posta koji je na Instagramu objavio nalog "Istorija Srba i Srbije".

Inače, Škoro je ovu pjesmu svojevremeno izvodio i sa Markom Perkovićem Tompsonom.