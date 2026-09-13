Plakala bih: Tanja Savić progovorila o trudnoći

Pjevačica Tanja Savić otvoreno je govorila o privatnom životu, te je otkrila da u 42. godini razmatra vantjelesnu oplodnju i pomoć stručnjaka, ističući da je spremna i na opciju usvajanja.

Pored borbe za potomstvo, pjevačica se osvrnula i na pauzu od nastupa, te najavila nove pjesme kojima će uskoro obradovati svoju publiku.

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"Najviše sam se preselila zbog djece tu kako bih investirala u bolju budućnost. Njima je mnogo lakše u ovoj školi, sve im je na engleskom, bolje se snalaze na engleskom nego na našem jeziku", kaže Tanja, a onda je otkrila da ona i njen partner Muki Bešić rade na bebi:

"Mnogo ljudi nam piše, ima mnogo hejtera, to su ljudi koji stoje iza tastature i svoje slobodno vrijeme tako provode. Ima i zluradih komentara. Oni misle da ja Mukija držim tu i zezam ga i da mu neću rodite dete. Želim da Mukiju rodim dijete, svi se bore za potomstvo, pa i mi".

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"Jesmo u tom nekom procesu, mi smo zajedno pet godina i normalno je i da radimo na bebi, ali vjerovatno da mora da se ubaci i pomoć medicine i stručnih lica da se oplodnja djesi. Nije nemoguće, postoji i vantjelesna oplodnja, ja imam skoro 42 godine i polako mi taj biološki sat otkucava. Ja mislim da dok se čovjek ne sredi, ako odem na planinu i ne viđate me duže vrijeme da znate da radim na bebi. Ne treba odustajati, nisam ni prva, ni posljednja. Borim se i boriću se. Kad sam pitala djecu da li bi voljeli da mama rodi sa Mukijem još jednu bebu, oni su rekli da su oni već veliki, ja sam im rekla da je to još bolje jer ima ko da čuva bebu. To je dobitna kombinacija ako nas Bog pogleda, ja bih plakala od sreće".

(Alo)