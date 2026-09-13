Nije dobro: Stiže nam zima kakvu niko ne voli

Meteorolog Ivan Ristić upozorio je na sve veće šanse da zima bude oštrija i snježnija, a jedan od faktora jeste uticaj snažnog El Ninja na atmosferske obrasce iznad Atlantika.

To znači da nam prijeti zima kakvu niko ne voli, pogotovo nakon prethodne dvije koje su napravile velike probleme, što zbog izuzetno niskih temperatura, što zbog velikih snježnih padavina.

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Ivan Ristić navodi da cikloni koji tokom zime donose velika otopljenja, takozvani "vinter kiler" sistemi, često imaju izvorište u oblastima gdje se stvaraju uragani.

Prema riječima meteorologa, snažan El Ninjo bi mogao da utiče na atmosfersku cirkulaciju tako da ograniči razvoj tropske aktivnosti iznad Atlantika.

Kako je naveo, analiza portala "Sever Veder Jurop" ukazuje da bi atmosferski uslovi tokom oktobra mogli biti veoma nepovoljni za razvoj tropskih sistema na Atlantiku.

Umjesto uobičajenog pojačavanja aktivnosti u završnom dijelu sezone uragana, očekuje se obrazac koji bi mogao značajno da je ograniči.

"Prognoza anomalija temperature mora za oktobar, koju daje NMME, pokazuje izrazito toplu anomaliju povezanu sa Super El Ninjom. U centralnom dijelu te anomalije temperature mora premašuju 5 stepeni iznad prosjeka, što odgovara veoma snažnom El Ninju", rekao je Ristić.

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On upravo u takvom obrascu vidi jedan od razloga zbog kojih bi predstojeća zima mogla da donese više hladnih i snježnih perioda, odnosno manje zimskih otopljenja koja prekidaju hladne talase.

Ipak, riječ je o dugoročnoj procjeni, pa će pouzdanija slika o karakteru zime biti moguća kako se budemo približavali zimskim mjesecima.

(Informer)