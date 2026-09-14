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Bukti opasna zaraza: Porastao broj umrlih, ovo su sumpromi virusa

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14.09.2026 07:51

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доктор љекар медицина
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

Ovo je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj američkoj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina.

"Ovo je bolan gubitak za porodicu i podsetnik da male boginje mogu da budu ozbiljna i potencijalno smrtonosna bolest", naveo je mrtvozornik okruga Džeferson Greg Fulrong.

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Državno Ministarstvo zdravlja Pensilvanije saopštilo je da je upoznato sa smrtnim slučajem koji je prijavio mrtvozornik okruga Džeferson.

"Ministarstvo zdravlja sprovodi detaljnu analizu ovog slučaja i obavestiće javnost o novim informacijama kada one budu dostupne", navedeno je u saopštenju za En-bi-si njuz.

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U Pensilvaniji je od početka godine potvrđeno najmanje 676 slučajeva malih boginja u 37 okruga, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Zbog epidemije hospitalizovane su 124 osobe.

Među potvrđenim slučajevima, manje od jedan odsto oboljelih bilo je u potpunosti vakcinisano, naveli su zdravstveni zvaničnici Pensilvanije.

Preminula žena je treća osoba u Pensilvaniji čija je smrt povezana sa malim boginjama.

Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u SAD je ove godine potvrđeno više od 3.000 slučajeva malih boginja, što predstavlja najveću epidemiju te bolesti od 1991. godine, prenosi B92.

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Tagovi :

simptom

boginje

zarazne bolesti

zaraza

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