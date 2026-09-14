Bukti opasna zaraza: Porastao broj umrlih, ovo su sumpromi virusa

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ovo je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj američkoj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina.
"Ovo je bolan gubitak za porodicu i podsetnik da male boginje mogu da budu ozbiljna i potencijalno smrtonosna bolest", naveo je mrtvozornik okruga Džeferson Greg Fulrong.
Državno Ministarstvo zdravlja Pensilvanije saopštilo je da je upoznato sa smrtnim slučajem koji je prijavio mrtvozornik okruga Džeferson.
"Ministarstvo zdravlja sprovodi detaljnu analizu ovog slučaja i obavestiće javnost o novim informacijama kada one budu dostupne", navedeno je u saopštenju za En-bi-si njuz.
BiH
Odgođen regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas
U Pensilvaniji je od početka godine potvrđeno najmanje 676 slučajeva malih boginja u 37 okruga, saopštili su zdravstveni zvaničnici.
Zbog epidemije hospitalizovane su 124 osobe.
Među potvrđenim slučajevima, manje od jedan odsto oboljelih bilo je u potpunosti vakcinisano, naveli su zdravstveni zvaničnici Pensilvanije.
Preminula žena je treća osoba u Pensilvaniji čija je smrt povezana sa malim boginjama.
Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u SAD je ove godine potvrđeno više od 3.000 slučajeva malih boginja, što predstavlja najveću epidemiju te bolesti od 1991. godine, prenosi B92.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
11
21
11
13
11
13
11
12
11
07
Trenutno na programu