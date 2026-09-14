Pogledao kroz špijunku pa zapucao: Evo kako je ranjen državljanin BiH

Petar Guzijan (39), zvani Mali Cuner, navodno je pogledao kroz špijunku prije nego što je otvorio vrata i pucao u svog prijatelja Branka B. (46), državljanina Bosne i Hercegovine, a novi detalji istrage otkrivaju kako je, prema njegovoj verziji događaja, došlo do ranjavanja u beogradskom naselju Altina.

Kako saznaje "Telegraf", Branko B. je u subotu oko 17.30 časova došao do Guzijanove kuće i pozvonio na vrata.

Guzijan je, prema tim informacijama, prije otvaranja pogledao kroz špijunku, ali navodno nije prepoznao prijatelja koji se nalazio ispred kuće.

Potom je otvorio vrata i ispalio hitac iz vatrenog oružja, pogodivši Branka u pred‌jelu grudi.

Tek kada je vidio ko je pogođen, Guzijan je, prema navodima ovog portala, shvatio da je pucao u svog prijatelja.

Pozvao zajedničkog prijatelja

Nakon pucnjave Guzijan je pozvao njihovog zajedničkog prijatelja S. K, koji je pomogao da ranjeni Branko bude prebačen u bolnicu.

Branko B. je odvezen u KBC "Zemun", gd‌je je operisan. Njegovo stanje je nakon hirurške intervencije stabilizovano i nalazi se pod ljekarskim nadzorom.

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Prema novim informacijama, S. K. je tokom istrage dao iskaz o događajima koji su prethodili pucnjavi i potvrdio navode o tome da je Guzijan prije otvaranja vrata gledao kroz špijunku.

Tvrdnja da Guzijan nije prepoznao Branka i da je do ranjavanja došlo spletom okolnosti, međutim, dio je verzije događaja koju iznose osumnjičeni i njegova odbrana, a okolnosti pucnjave tek treba da budu utvrđene u postupku.

Sam pozvao policiju i predao se

Guzijan je nakon pucnjave pozvao policiju i prijavio da je ranio poznanika, tvrdeći da se sve dogodilo slučajno.

Kasnije je u pratnji advokata došao u policijsku stanicu i predao se.

Policija je pronašla i oduzela pištolj iz kojeg je, kako se sumnja, ispaljen hitac, a oružje je poslato na balističko vještačenje.

Iako Guzijan tvrdi da nije namjeravao da rani prijatelja, Više javno tužilaštvo u Beogradu slučaj je inicijalno kvalifikovalo kao pokušaj ubistva.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova, nakon čega bi trebalo da bude saslušan u tužilaštvu.

Nadimak ga povezuje s ocem i beogradskim podzemljem

Petar Guzijan je sin Jovana Guzijana Cunera, jednog od poznatijih imena zemunskog podzemlja tokom devedesetih godina. U medijskim izvještajima Cuner je opisivan kao predvodnik stare zemunske kriminalne grupe, prije uspona takozvanog zemunskog klana.

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Zanimljivo je da se porijeklo nadimka "Cuner" u starijim tekstovima povezuje s njegovom ljubavlju prema golubovima. Prema jednoj od verzija, nadimak je dobio po vrsti goluba. Pominjalo se i da je držao nekoliko auto-otpada te da je, osim golubova, volio automobile.

Jovan Guzijan ubijen je 5. oktobra 2002. godine, kada je imao 40 godina. S njegovim ubistvom kasnije su povezivani pripadnici zemunskog klana. U medijskim izvještajima, pozivajući se i na svjedočenja iz postupaka protiv pripadnika tog klana, navodilo se da je likvidacija izvršena po naređenju Dušana Spasojevića, zvanog Šiptar.

Petar nije jedini njegov sin čije se ime pojavljivalo u crnoj hronici. Petrov mlađi brat Marko Guzijan takođe je u medijima poznat kao Mali Cuner i godinama je povezivan s različitim krivičnim slučajevima.