Neviđeni provalnik: Upao u prodavnicu, nasjekao meze pa zaspao

Nesvakidašnji slučaj odigrao se prije više godina kada je muškarac, kako se sumnja, provalio u jednu lokalnu prodavnicu u okolini Niša, vjerujući da će neopaženo ući, uzeti ono što mu je potrebno i pobjeći.

Međutim, njegov plan krenuo je po zlu čim je ušao u objekat.

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Ovaj slučaj ponovo je postao aktuelan nakon što su pojedini mediji reciklirali priču na svojim internet portalima.

Umjesto da se što prije udalji sa mjesta događaja, provalnik je, prema navodima, počeo da se ponaša kao da se nalazi u sopstvenoj kući. Nasjekao je meze, poslužio se hranom i alkoholom, a onda se toliko opustio da je zaspao – i to iza samog prodajnog pulta.

Njegov "odmor"“ prekinuo je dolazak vlasnika prodavnice.

Kada je ugledao nepoznatog muškarca kako spava iza pulta, vlasniku je odmah bilo jasno da nije riječ o mušteriji koja je slučajno zadrijemala. Umjesto da pokušava da ga sam izbaci iz lokala, vlasnik je obavijestio policiju i provalnika predao nadležnim organima, prenosi "Alo".

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Tako se pokušaj pljačke završio neslavno – osumnjičeni nije uspio da pobjegne, već je sačekao policiju na mjestu na kojem je planirao da izvrši krađu.

Alkohol presudio neuspjeloj pljački

Prema navodima o ovom bizarnom slučaju, upravo su nesmotrenost i konzumacija alkohola doprinijeli tome da provalnik bude otkriven.

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Umjesto pažljivo isplaniranog bjekstva, uslijedilo je spavanje iza pulta, pa su policajci praktično dobili osumnjičenog "na tacni".