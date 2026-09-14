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Dodik: Drina nikada nije bila granica jednog naroda, Srbija i Srpska dišu kao jedno

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14.09.2026 09:14

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Милорад Додик на Свечаној академији
Foto: ATV / Branko Jović

Petnaesti septembar nije samo Dan zastave, to je dan kada pokazujemo da su sve granice koje su drugi crtali među Srbima slabije od onoga što nas vijekovima spaja, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Drina nikada nije bila granica jednog naroda, iste vjere, jezika, istorije i pamćenja. Danas Srbija i Republika Srpska dišu i žive kao jedno, a velika zasluga za to pripada Aleksandru Vučiću, koji je razumio da se administrativne granice poštuju, ali da ne moraju biti zidovi među Srbima", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Navodi da postoji nešto hiljadu godina starije i snažnije od svih ograda koje su nam postavljali - naša pripadnost jednom i nedjeljivom srpskom identitetu.

"A njen najljepši simbol je srpska trobojka. Živjela Srbija! Živjela Republika Srpska", dodao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Srbija

rijeka drina

Komentari (15)

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