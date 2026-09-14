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Nastavljena nastava u osnovim i srednjim školama u Srpskoj

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14.09.2026 07:51

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Настављена настава у основим и средњим школама у Српској
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas se nastavlja nastava za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca nakon što je nova školska godina bila u prekidu od 4. septembra zbog visoke temperature vazduha i otežanih uslova rada.

U osnovne škole upisano je 8.737 prvačića, a u prve razrede srednjih škola 8.735 učenika.

Za sve učenike osnovnih škola obezbijeđeni su besplatni udžbenici za šta je obezbijeđeno gotovo 16 miliona KM, i to 12 miliona od Vlade, a preostali dio od lokalnih zajednica.

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Obustava nastave kao mjera je preduzeta s ciljem zaštite zdravlja i bezbjednosti učenika i zaposlenih u školama, te obezbjeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je ranije da vjerovatno neće biti nadoknade nastave za đake u osnovnim i srednjim školama, jer može biti ispoštovan školski kalendar i realizovano 95 odsto nastave.

(Srna)

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Tagovi :

Škola

Ministarstvo prosvjete

učenici

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