Zabranjuje se: Danas na snazi naredbe MUP-a Srpske

Autor:Stevan Lulić
Komentari:0
Danas, 14. septembra, u periodu od 12 do 24 sata na više dionica u Republici Srpskoj na snazi će biti dvije zabrane Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP RS).
U pitanju je zabrana saobraćanja teretnih vozila na pojedinim dionicama i zabrana prevoza eksplozivnih materija.
Zabrane su uvedene u cilju preduzimanja mjera i radnji povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Zabrana saobraćanja teretnih vozila preko 7,5 tona ne odnosi se na teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti.
Dionice na kojima su uvedene zabrane su:
U istom periodu biće zabranjen saobraćaj vozila preko tri i po tone, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja.
Ova zabrana na snazi će biti na svim ulicama na teritoriji grada Banjaluka, izuzev ulica na dionici magistralnog puta M-1 108, Rade Radića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića (istočni tranzit) i magistralnog puta M-1 101, Manjačkih ustanika, Omladinska i Krajiških brigada do raskrsnice sa ulicom Ranka Šipke (zapadni tranzit).
Prevoz eksplozivnih materija i vojne opreme zabranjen je na sljedećim dionicama:
Ova zabrana ne odnosi se na prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP ”Protivgradna preventiva Republike Srpske” ad. Gradiška.
"Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", ističu u MUP-u.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
11
25
11
21
11
13
11
13
11
12
Trenutno na programu