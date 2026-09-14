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Programeri više nisu najtraženiji, za ovim majstorima vlada pomama

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14.09.2026 07:23

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Majstor, zanatlija
Foto: Unsplash

Poslodavci u Srbiji su u avgustu, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) tražili 13.133 radnika, a najtraženiji su bili bravari za koje je oglašeno 687 slobodnih radnih mjesta, a za koje se nudi, prema podacima sa sajta Klikdoposla, plata u rasponu od 130 do čak 200 hiljada dinara.

Slijede čistači prostorija, i to hotela, kancelarija, toaleta sa 594 konkursa za posao, operateri na linijama za automatsku proizvodnju sa 555.

Nekada najtraženiji programeri, u avgustu su bili na četvrtom mjestu, sa 531 oglašenim slobodnim radnim mjestom.

Traženo je 300 redara, 271 radnik na utovaru i istovaru, 263 lična pratioca djece sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju.

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Građevinski radnici su tradicionalno tražena branša, pa na listi najtraženijih zanimanja slijede tesari za koje su raspisana 244 slobodna radna mjesta, zidari sa 242 mjesta i manuelni radnici za niskogradnju sa 221 konkursom.

Na drugoj strani liste, gdje je potražnja bila mala, ističe se više od 20 zanimanja za koje je raspisan jednocifren broj radnih mjesta.

Tako je u avgustu, između ostalih, traženo manje od 10 nastavnika ruskog jezika, vodoinstalatera, automehaničara, defektologa, arhitekata, stomatologa, veterinara, farmaceuta, pekara.

Od ukupnog broja traženih radnika, za njih 8.905 nuđen je radni angažman na određeno vrijeme a za 3.713 radnika na neodređeno vrijeme.

Na evidenciji nezaposlenih u avgustu je bilo 330.453, od čega su većinu činile žene – 186.501, prenosi Kurir.

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