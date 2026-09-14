Merkur se smanjuje mnogo više nego što se mislilo: Naučnici otkrili "bore"

Merkur se hladi i skuplja milijardama godina, ali nova analiza pokazuje da je najmanja planeta Sunčevog sistema mogla da se smanji znatno više nego što su naučnici dosad procjenjivali.

Ranija istraživanja ukazivala su na smanjenje radijusa od oko 11 kilometara, dok nova studija sugeriše da bi ono moglo iznositi čak 23 kilometra.

Tragovi tog procesa vidljivi su na samoj površini Merkura. Kako se unutrašnjost planete hladi i skuplja, njena kora mora da se prilagodi manjoj zapremini, zbog čega nastaju karakteristični grebeni i litice.

Upravo su te strukture jedan od glavnih načina na koji naučnici pokušavaju da rekonstruišu šta se tokom milijardi godina događalo u unutrašnjosti planete.

"Bore" otkrivaju koliko se Merkur smanjio

Problem je u tome što nisu svi tragovi skupljanja jednako lako uočljivi.

Nova studija uzela je u obzir hrapavost Merkurove površine, uključujući teren izmijenjen brojnim udarima meteorita i nastankom kratera tokom milijardi godina.

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Istraživači su zaključili da takva područja mogu prikriti dio struktura nastalih skupljanjem planete. Kada su taj efekat uključili u proračune, dobili su procjenu prema kojoj je kontrakcija Merkura mogla biti između 10 i 30 odsto veća nego što se ranije pretpostavljalo.

To mijenja i procjene ukupnog smanjenja planete.

Pol Birn sa Univerziteta Vašington u Sent Luisu predstavio je 2013. godine rezultate prema kojima se radijus Merkura smanjio za približno 11 kilometara. Nova analiza pokazuje da bi stvarna vrijednost mogla dostići oko 23 kilometra.

Ni ta procjena, međutim, ne mora biti konačna jer podaci o Merkurovoj površini još nisu potpuni.

Merkur je teško istraživati

Jedan od razloga zbog kojih o Merkuru znamo manje nego o nekim drugim planetama jeste njegov položaj neposredno uz Sunce.

Slanje svemirske letjelice do Merkura tehnički je veoma zahtjevno, a intenzivna Sunčeva svjetlost otežava njegovo posmatranje sa Zemlje.

Do sada nijedna letjelica nije sletjela na njegovu površinu, pa naučnici unutrašnju strukturu i geološku prošlost planete moraju da proučavaju uglavnom posredno.

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Zbog toga čak i detalji na površini mogu otkriti važne informacije o procesima duboko ispod kore.

Šta se događalo u unutrašnjosti planete?

Ako se potvrdi da se Merkur smanjio znatno više nego što se dosad vjerovalo, naučnici će morati dodatno da razmotre modele njegovog hlađenja i razvoja.

Gaku Nišijama iz Njemačkog aerokosmičkog centra kaže da nove procjene radijalne kontrakcije mogu ukazivati na drugačiji scenario termalne evolucije Merkura.

"Kakve bi onda posljedice po evoluciju Merkura bile kada se upotrijebi ova nova procjena? To je sljedeće pitanje kojim treba da se bavimo", rekao je Nišijama.

Rezultati bi mogli biti značajni i za proučavanje drugih stjenovitih tijela u Sunčevom sistemu.

Birn smatra da bi slične metode trebalo primijeniti na Mjesec i Mars kako bi se utvrdilo da li je i kod njih hrapavost površine dovela do potcjenjivanja razmjera skupljanja, prenosi Telegraf.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Geophysical Research Letters, a o rezultatima je pisao Scientific American.