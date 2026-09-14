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Sunovrat Novaka Đokovića poslije US opena

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14.09.2026 09:06

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Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II)

Godina daleko ispod standarda najvećeg tenisera svijeta svih vremena. I to polako uzima danak.

Novak Đoković je ispao iz prvih deset na ATP listi. Od danas je srpski as 12. na svijetu, pošto nije odbranio prošlogodišnje bodove sa US opena. Đoković je skliznuo za sedam mjesta, pošto je u Njujorku pao već na prvoj prepreci.

Veliko je pitanje šta će i da li će Novak igrati uopšte na turnirima do kraja godine, pošto je mnogo puta do sada rekao da su mu prioritet grend slemovi, a njih više nema do Melburna sljedeće godine. Đoković je prijavljen da će nastupiti u Pekingu, mada je neizvjesno u kakvom će stanju biti, pošto ni u Njujorku nije mogao da pruži sve od sebe i odmah je ispao.

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Lider svjetskog karavana je ostao Janik Siner sa 11.500 bodova, dok je iza njega Aleksandar Zverev, šampion US opena, koji sada ima 9.690 bodova. Na trećem mjestu je Karlos Alkaraz sa 5.560 bodova, dok je Ben Šelton došao do renkinga karijere, pa je od danas četvrti na planeti sa 4.680.

Ispred Đokovića su sada i Feliks Ože Alijasim, Danil Medvedev, Flavio Koboli, Frensis Tijafo (najbolji renking karijere), Aleks de Minor, Tejlor Fric i Artur Fils.

(Mocart Sport)

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Novak Đoković

ATP

ATP lista

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