Zverev osvojio US open

Njemački teniser Saša Zverev osvojio je US open, trijumfom u finalu nad Benom Šeltonom – 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.

Zverev je tako stigao do druge Gren slem titule u karijeri, nakon one osvojene u Parizu ove godine.

Bilo mu je ovo i drugo finale Njujorka u karijeri. Ono prije šest godina je izgubio od Dominika Tima, iako je vodio sa 2-0 u setovima.

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Zverev je na putu do pehara pobijedio još Lorenca Sonega, Kventana Alisa, obojicu poslije pet setova, te maksimalnim rezultatom Alehandra Tabila, Lučana Darderija, Botika van de Zandshulpa i Karena Hačanova.

Šelton je ostvario najbolji rezultat u karijeri na gren slemovima i to će mu donijeti rang karijere, četvrto mjesto od ponedjeljka.

Nije uspio da u potpunosti zasija, niti da naudi Nijemcu u šestom međusobnom duelu. Ovaj, baš kao i sve prethodne dobio je Zverev.

Prvi gem možda je bio i najava onoga čemu ćemo prisustvovati na najvećem stadionu na svijetu, "Artur Ešu". Šelton je dopustio brejk loptu u uvodnom gemu, a onda odservirao duplu grešku.

Stegnuto je Ben igrao i u nastavku seta, Zverev je relativno sigurno osvajao svoje gemove, da bi onda brejkom "dokrajčio" rivala.

Ista priča je bila kao i u prvom gemu, Šelton je na brejk lopti napravio dupli i tako je Nijemac poveo u finalu.

Nešto manje dominantan je Saša bio u nastavku, ali daleko od toga da je bio na ivici.

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Tokom čitavog seta je zapravo samo on i imao jednu brejk loptu, koju je Šelton spasao dobrim servisom.

Amerikanac se ubrzo stabilizovao, digao publiku na noge, međutim, ugasio se u taj-brejku.

Dva rana mini-brejka Zverevu su bila dovoljna da stekne nedostižnih 5:0 i potom privede i ovaj period kraju.

Šelton je na prvu brejk loptu morao da čeka maltene dva i po časa, ali je Zverev odlično odigrao bekhend dijagonalu i izbjegao neprijatnost.

Nije mu bilo lako ni u narednom servis gemu, u kom je na 30:30 uputio spektakularan pasing šot i praktično bacio rivala na pod.

I kad je djelovalo da smo blizu novog taj-brejka, Šelton je stigao do tri vezane brejk, odnosno set lopte. Prvu je nekako spasao, ali ga je kod druge izdao volej, tako da je Amerikanac produžio meč.

Ovakav razvoj događaja nije mnogo uticao na Zvereva, koji je odmah na startu četvrtog seta oduzeo servis Šeltonu.

Uspio je Saša da se stabilizuje, Šelton je nastavio sa velikim brojem grešaka, a novi brejk u sedmom gemu odsvirao je i kraj praktično na ovom susretu.