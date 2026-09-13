Srbija ipak ima predstavnika u finalu US opena

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Foto: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Srpski teniseri i teniserke se nisu proslavili na ovogodišnjem US Openu, ali će Srbija ipak imati predstavnika u finalu.

Naime, meč za trofej u muškom singlu u kojem se sastaju Aleksander Zverev i Ben Šelton, sudiće Marijana Veljović. Marijani će to biti prvo Gren slem finale u muškoj konkurenciji. Do sada je imala prilike da dijeli pravdu na šest GS finala kod dama.

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