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Srbija ipak ima predstavnika u finalu US opena

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13.09.2026 20:22

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УС Опен
Foto: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Srpski teniseri i teniserke se nisu proslavili na ovogodišnjem US Openu, ali će Srbija ipak imati predstavnika u finalu.

Naime, meč za trofej u muškom singlu u kojem se sastaju Aleksander Zverev i Ben Šelton, sudiće Marijana Veljović.

Marijani će to biti prvo Gren slem finale u muškoj konkurenciji.

Do sada je imala prilike da dijeli pravdu na šest GS finala kod dama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Marijana Veljović

US Open

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