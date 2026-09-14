Podržavao Stanivukovića i Blanušu, sada traži ukidanje Srpske

Po ustaljenoj višedecenijskoj praksi ideje o preuređenju BiH, po pravilu na štetu srpskog naroda, dolaze, između ostalih, iz Austrije.

Posljednja je stigla u subotu od ekonomiste i NATO lobiste Gintera Felingera, koji je u zadnjih nekoliko mjeseci javno podržavao SDS-ovog Branka Blanušu i PSS-ovog Draška Stanivukovića.

Naime, Ginter je gostujući na jednoj televiziji iz FBiH iznio ideju da Republiku Srpsku, odnosno entitete u BiH, treba ukinuti.

On je uvjerenja da građani Srpske treba da prihvate tu njegovu ideju, a sve kako bi BiH ušla u Evropsku uniju i NATO.

On predlaže da se Srpska i FBiH ukinu i da se Bosna i Hercegovina "prekomponuje" u deset federalnih jedinica, a da Sarajevo dobije snažnu centralizovanu vlast.

Podržavao Stanivukovića i Blanušu

Ideja o ukidanju Republike Srpske dolazi nakon što je Ginter u posljednje vrijeme pružao podršku Drašku Stanivukoviću i Branku Blanuši, govoreći da će s njima BiH ići "odlučno naprijed".

"On je pokrenuo novi Pokret Sigurna Srpska. To je alternativa, opozicija, nada narodu Republike Srpske“, poručivao je ranije Felinger, govoreći o Stanivukoviću predstavljajući ga kao političara koji bi trebalo da donese promjene i novu političku budućnost Republici Srpskoj.

🇪🇺 Draško Stanivuković – The European Future of Banja Luka & Bosnia

Banja Luka is at a crossroads.

With Mayor Draško Stanivuković, the city finally has a leader who stands for Europe, democracy & transparency — not fear, corruption or Moscow’s control.

I proudly endorse Draško… pic.twitter.com/dEFo9efbCq — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) November 1, 2025

U podršci Blanuši, posebno je naglasio da će BiH krenuti naprijed.

"Snažno podržavam profesora Branka Blanušu na izborima za predsjednika Republike Srpske. Ako Blanuša pobijedi BiH konačno može da krene naprijed", govorio je Ginter pred prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.