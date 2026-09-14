Podržavao Stanivukovića i Blanušu, sada traži ukidanje Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:21
Po ustaljenoj višedecenijskoj praksi ideje o preuređenju BiH, po pravilu na štetu srpskog naroda, dolaze, između ostalih, iz Austrije.
Posljednja je stigla u subotu od ekonomiste i NATO lobiste Gintera Felingera, koji je u zadnjih nekoliko mjeseci javno podržavao SDS-ovog Branka Blanušu i PSS-ovog Draška Stanivukovića.
Naime, Ginter je gostujući na jednoj televiziji iz FBiH iznio ideju da Republiku Srpsku, odnosno entitete u BiH, treba ukinuti.
On je uvjerenja da građani Srpske treba da prihvate tu njegovu ideju, a sve kako bi BiH ušla u Evropsku uniju i NATO.
On predlaže da se Srpska i FBiH ukinu i da se Bosna i Hercegovina "prekomponuje" u deset federalnih jedinica, a da Sarajevo dobije snažnu centralizovanu vlast.
Ideja o ukidanju Republike Srpske dolazi nakon što je Ginter u posljednje vrijeme pružao podršku Drašku Stanivukoviću i Branku Blanuši, govoreći da će s njima BiH ići "odlučno naprijed".
"On je pokrenuo novi Pokret Sigurna Srpska. To je alternativa, opozicija, nada narodu Republike Srpske“, poručivao je ranije Felinger, govoreći o Stanivukoviću predstavljajući ga kao političara koji bi trebalo da donese promjene i novu političku budućnost Republici Srpskoj.
🇪🇺 Draško Stanivuković – The European Future of Banja Luka & Bosnia— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) November 1, 2025
Banja Luka is at a crossroads.
With Mayor Draško Stanivuković, the city finally has a leader who stands for Europe, democracy & transparency — not fear, corruption or Moscow’s control.
I proudly endorse Draško… pic.twitter.com/dEFo9efbCq
U podršci Blanuši, posebno je naglasio da će BiH krenuti naprijed.
"Snažno podržavam profesora Branka Blanušu na izborima za predsjednika Republike Srpske. Ako Blanuša pobijedi BiH konačno može da krene naprijed", govorio je Ginter pred prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.
I strongly endorse Prof. Branko Blanuša for President of Republika Srpska on 23 Nov.— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) November 10, 2025
He stands for: ✅ Rule of law
✅ Accountability
✅ Economic modernization
✅ European + Transatlantic integration
If Blanuša wins, Bosnia & Herzegovina can finally move decisively toward:
➡️ NATO… https://t.co/gDYKT6D84s
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
11
25
11
21
11
13
11
13
11
12
Trenutno na programu