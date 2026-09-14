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Poznato zdravstveno stanje dječaka povrijeđenog u školi

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14.09.2026 10:26

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Foto: Pexels/adrian vieriu

Učenik povrijeđen oštrim predmetom u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu i dalje je u Jedinici intenzivne njege KBC-a Zagreb, a njegovo stanje je stabilno, pri svijesti i pod stalnim nadzorom ljekara, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

U školi ga je napao drugi učenik. Krizni timovi od petka su u školi i tokom cijele ove sedmice pružaće psihološku pomoć i podršku učenicima, nastavnicima i nenastavnom osoblju grupnim i individualnim terapijama.

Nastava u ovoj srednjoj školi se održava normalno.

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Napad na učenika se dogodio u petak kada je drugi učenik povrijedio i spremačicu. Oboje su operisani.

Maloljetni napadač predat je pritvorskom nadzorniku.

"Mi razgovaramo u kriznom timu, odnosno imamo grupni rad sa svim onima koji su na neki način posebno pogođeni unutar škole. To su ti razredno odjeljenje, roditelji i zaposleni u školi. Uvijek moramo napraviti razgovore, edukacije i savjetovanja sa zaposlenima da bi znali kako se ponašati prema učenicima, na koji način da sa njima razgovaraju i na koji način da nastave dalje nastavu", rekla je Ivana Pavić Šimetin, nacionalni koordinator kriznih timova, prenosi HRT.

(TANJUG)

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povrijeđen dječak

Zagreb

Škola

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