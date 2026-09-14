Policija moli za pomoć: Nestala Radmila Novaković

Policijska uprava Bijeljina poziva građane da, ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju bilo kakvo saznanje o kretanju iste, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona 122.

Policijskoj stanici Ugljevik prijavljeno je u petak, 11.septembra u večernjim satima, da je nestala Radmila Novaković sa područja opštine Ugljevik.

Nestala žena je visine oko 165 cm, srednje građe, ima crnu kratku kosu i nosi naočale za vid. U momentu nestanka na sebi je imala sivu duksericu sa kapuljačom dugih rukava, kratku trenerku- bermude zelene boje i papuče ljubičaste boje. Sa sobom je imala kišobran plave boje.

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Policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na pronalasku navedenog lica.