Dječaku odsječen prst prilikom skidanja gaze: Užas u bolnici

Bolnica Loengnoktha Crown Prince na sjeveroistoku Tajlanda izvinila se nakon što je medicinski tehničar 11. septembra slučajno makazama odsjekao dio desnog kažiprsta jednogodišnjem dječaku dok je uklanjao gazu i ljepljivu traku kojima je bila pričvršćena intravenska kanila.

Dijete je u toj ustanovi od 2. septembra liječeno zbog respiratorne i gastrointestinalne infekcije.

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Majka tvrdi da su korištene makaze za papir

Majka dječaka Vipaporn izjavila je da je tehničar koristio makaze za papir umjesto odgovarajuće medicinske opreme i da je, nakon nekoliko pokušaja da presiječe ljepljivu traku, odsjekao vrh dječakovog prsta, koji je ostao zajedno sa gazom i trakom.

Bolnica je navela da se incident dogodio upravo na dan kada je dijete trebalo da bude procijenjeno za otpust, nakon čega mu je odmah pružena prva pomoć, a odsječeni dio prsta stavljen je u rashladnu kutiju i zajedno sa dječakom prevezen u bolnicu Sunpasithiprasong, gdje su za pokušaj ponovnog spajanja bile potrebne dvije operacije.

Tehničar suspendovan, pokrenuta istraga

Pokrajinska zdravstvena služba Jasotona saopštila je da ljekari još ne mogu da potvrde da li je operacija bila uspješna, dok je medicinski tehničar odgovoran za povredu suspendovan do završetka istrage, a bolnica je u međuvremenu detaljno preispitala procedure kako bi spriječila ponavljanje sličnih incidenata, prenosi Avaz.

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Bolnica i zdravstvena služba izrazile su duboko žaljenje zbog uznemirenosti i straha koje je događaj izazvao kod dječaka i njegove porodice te obećale da će u potpunosti i na pravičan način pokriti troškove liječenja, putovanja i rehabilitacije, uz nastavak pomoći tokom i nakon hospitalizacije.