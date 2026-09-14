Budimir: Republika Srpska i Srbija jedna velika otadžbina svih Srba

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ukazuje da su Srpska i Srbija jedna velika otadžbina svih Srba.
"Praznik nas podsjeća i na to da smo mi jedan narod i da su Republika Srpska i Republika Srbija jedna velika otadžbina svih Srba", izjavio je Budimir novinarima u Doboju.
Region
Hrvatska na samom dnu Evrope: Postala rekorder u kašnjenju
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta.
Ustanovljen je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h3
Republika Srpska
5 h6
Republika Srpska
5 h8
Republika Srpska
6 h8
Najnovije
Najčitanije
16
13
16
06
16
05
16
00
15
59
Trenutno na programu