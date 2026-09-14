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Budimir: Republika Srpska i Srbija jedna velika otadžbina svih Srba

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14.09.2026 12:27

Komentari:

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Жељко Будимир
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ukazuje da su Srpska i Srbija jedna velika otadžbina svih Srba.

"Praznik nas podsjeća i na to da smo mi jedan narod i da su Republika Srpska i Republika Srbija jedna velika otadžbina svih Srba", izjavio je Budimir novinarima u Doboju.

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Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta.

Ustanovljen je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.

(Srna)

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Željko Budimir

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Komentari (1)

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