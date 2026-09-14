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Koliko soli ide na 10 litara vode za kupus? Prava mjera za najbolji rasol

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14.09.2026 12:58

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Кисели купус
Foto: YouTube/Screenshot

Kiseli kupus je nezaobilazan u svakoj zimnici, a od njega se spremaju mnogi specijaliteti. Veliki broj domaćica danas radije kupuje gotov kiseli kupus jer misle da je postupak previše komplikovan i da kupus neće ispasti kako treba.

Ako ove godine prvi put pravite kiseli kupus, ali i ako ste iskusna domaćica, možda ne znate koja je prava mjera soli koja se sipa u vodu i kako se pravilno pravi rasol.

Neko voli malo slaniji kiseli kupus, a neko baš i ne. Ipak, u koju god grupu da spadate, postoji količina koja se pokazala kao najbolja. Tako na 10 litara vode ide 400 grama soli.

Ako koristite bure od 20 litara, onda duplirajte i količinu soli. Bitna je još jedna stvar, a to je koju so upotrebljavate.

Ako želite da kiseli kupus bude ukusan, predlažemo vam krupnu morsku so, koja treba potpuno da se rastvori u vodi prije nego što se sipa u bure. Hladna voda će rastvaranje razvući, pa so rasporedite u mlakoj vodi i miješajte dok se zrnca ne izgube. Ako zrnca ostanu na dnu, rasol na vrhu bureta biće preslab, a na dnu preslan, pa se kupus neće ukiseliti ravnomjerno.

Ova mjera soli i jedan sastojak u kiseli kupus – zimnica do ljeta

Kiseli kupus nazivaju „superhranom“ jer je pun vitamina, posebno vitamina C. Uz to, sadrži i vitamine A1, B1, B2, B3, B6, B12, K i E. Bogat je i mineralima poput kalcijuma, fosfora, kalijuma, magnezijuma i gvožđa.

Osim toga koliko soli za kiseli kupus ide u vodu, korisno je da znate koja namirnica može da mu popravi ukus, ali i spriječi kvarenje. Riječ je o renu. Ren može da ubrza kiseljenje, spriječi kvarenje i poboljša ukus kiselog kupusa.

Šaku kukuruza dodajte ako želite da kiseli kupus dobije zlatnožutu boju. Oni koji vole pikantno mogu da dodaju i ljutu papriku. Lovorov list je takođe dobra ideja.

A vi, koliko soli za kiseli kupus stavljate u svoje bure i šta ubacujete uz kupus?

(Krstarica)

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