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Važno: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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Izvor:

ATV

14.09.2026 13:39
Важно: Дан српског јединства, слободе и националне заставе
Foto: atv

„Važno“ večeras u 21 čas i 10 minuta o obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave — prazniku koji Srbija i Republika Srpska zajedno obilježavaju od 2020. godine.

O istoriji, tradiciji, kulturi, identitetu i značaju ovog datuma govore Duško Pevulja, profesor na Filološkom fakultetu, Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije straješina Vojske Republike Srpske, Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Srđa Trifković, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka.

„Važno“, otvoriće one teme o kojima se ćuti i koje zahtijevaju odgovore i rješenja.

Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš.

„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 10 minuta.

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ATV

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