Važno: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

„Važno“ večeras u 21 čas i 10 minuta o obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave — prazniku koji Srbija i Republika Srpska zajedno obilježavaju od 2020. godine.

O istoriji, tradiciji, kulturi, identitetu i značaju ovog datuma govore Duško Pevulja, profesor na Filološkom fakultetu, Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije straješina Vojske Republike Srpske, Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Srđa Trifković, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka.

„Važno“, otvoriće one teme o kojima se ćuti i koje zahtijevaju odgovore i rješenja.

Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš.

„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 10 minuta.