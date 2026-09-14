Tragedija u BiH: Voz udario u traktor, stradao muškarac

Vozač traktora smrtno je stradao jutros, 14. septembra u saobraćajnoj nesreći u mjestu Krivača kod Živinica, nakon što je u traktor udario voz.

Policijska stanica Živinice zaprimila je oko 9.50 sati prijavu o saobraćajnoj nesreći u mjestu Krivača.

Izlaskom policijske patrole na mjesto događaja potvrđeno je da je vozač traktora, prilikom prelaska željezničke pruge na mjestu koje nije obilježeno kao pružni prelaz, smrtno stradao usljed udara voza u traktor.

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Smrt je na mjestu događaja konstatovao ljekar.

Uviđaj i druge potrebne radnje obaviće istražioci Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, pod nadzorom i prema uputama dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja.

(RadioSarajevo)