Austrijski NATO lobista priznao: Podržavam Stanivukovića i želim jedinstvenu BiH

Nakon što je ATV objavio tekst o ideji austrijskog ekonomiste i Nato lobiste Gintera Felingera, koji podržava Draška Stanivukovića i Branka Blanušu, da treba ukinuti Republiku Srpsku, odnosno entitete, oglasio se sam Austrijanac koji je potvrdio naša pisanja.

Priznao je da podržava Stanivukovića, ali i "jedinstvenu BiH" bez entiteta.

Svoju objavu počeo je riječima da "ATV postavlja pitanje zašto je podržao Stanivukovića", izvrćući tako činjenicu da ni u jednom momentu to nismo pitali već samo konstatovali.

Republika Srpska Podržavao Stanivukovića i Blanušu, sada traži ukidanje Srpske

"Podrška političaru koji obećava reforme ne znači i podršku svakom elementu postojeće dejtonske strukture za sva vremena. Podržavam bosanskohercegovačke Srbe. Podržavam snažnu Krajinu. Podržavam Banjaluku kao moćnu evropsku regionalnu prijestonicu", napisao je Felinger, pokušavajući da sakrije činjenicu da je u ranijem periodu govorio da "u slučaju rata treba bombardovati Banjaluku i srušiti zgradu Vlade".

Nakon ove objave Felingera, logično je postaviti pitanje šđta bi za želio za Banjaluku da je ne podržava.

U novoj objavi je ponovio svoju ideju da se entiteti ukinu i da BiH bude "jedinstvena".

"Moj predlog je da se i Republika Srpska i Federacija BiH zamijene sa 10 demokratskih federalnih jedinica u okviru jedinstvene Bosne i Hercegovine — uz snažne regione, snažne opštine, jednaka prava i istinsku lokalnu samoupravu. Federalizam nije antisrpski. Federalizam može da zaštiti srpski identitet i regionalnu autonomiju, a da istovremeno svakom građaninu obezbedi funkcionalnu evropsku državu. Želim da Srbi, Bošnjaci i Hrvati iz Bosne i Hercegovine zajedno napreduju u okviru EU i pod bezbednosnim okriljem NATO-a. Snažna Krajina. Federalna Bosna. Federalna Evropa. NATO. Bolja budućnost za Srbe iz Bosne i Hercegovine — i za sve u Bosni i Hercegovini", napisao je na mreži Iks, ali je zaboravio da napomene da je taj isti NATO tokom 90-ih godina monstruozno bombardovao Srbe i u Republici Srpskoj i u Srbiji.

Primjer o Felingerovoj "podršci" Srbima koji smo naveli, nije jedini koji svjedoči njegovoj "ljubavi" prema našem narodu.

Isticao se više puta do sada slaveći bombardovanje srpske nejači pa je tako u martu 2026. godine predlagao da se spomenik malene Milice Rakić, koju su usmrtile NATO bombe, zamijeni spomenikom Medlin Olbrajt.

I call for a Albright Memorial instead of the Rakic Memorial in Belgrade pic.twitter.com/tyjxXunk36 — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) March 26, 2023

Nije se ni tu zaustavio. Pored spomenika za Madlen Olbrajt, Felinger se založio i za podizanje spomenika "deci Adema Jašarija" koju su, kako on kaže, "srpske specijalne snage namjerno ubile".

Takođe, u isto vrijeme, baš kada se Srbi sjećaju žrtava NATO agresije, Felinger je došao u Beograd s namjerom da provocira. U prijestonici Srbije razvio je NATO zastavu i zahvalio se Alijansi za bombardovanje zemlje.

Toliko o njegovoj podršci Srbima, Banjaluci i lijepim željama.

A što se tiče njegove podrške Stanivukoviću - na to ima pravo jer je Republika Srpska slobodno društvo, što Felingeru očigledno jako smeta.