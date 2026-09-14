Cvijanović: Dan srpskog jedinstva pokazuje važnost okupljanja oko zajedničkih interesa

"Želim Republici Srpskoj, Srbiji i Srbima širom svijeta ma gdje oni živjeli da čestitam ovaj veliki praznik, dan koji nas okuplja, dan koji pokazuje naš ponos, dan koji govori o tome koliko je važna nacionalna zastava, koliko je važna sloboda u kojoj živimo i koji govori o tome koliko je važno da ostanemo okupljeni oko onog što su naši zajednički interes", dodala je Cvijanović u objavi na društvenim mrežama.