Cvijanović: Dan srpskog jedinstva pokazuje važnost okupljanja oko zajedničkih interesa

Autor:ATV redakcija
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Republici Srpskoj, Srbiji i svim Srbima, ma gdje živjeli, čestitam Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Želim Republici Srpskoj, Srbiji i Srbima širom svijeta ma gdje oni živjeli da čestitam ovaj veliki praznik, dan koji nas okuplja, dan koji pokazuje naš ponos, dan koji govori o tome koliko je važna nacionalna zastava, koliko je važna sloboda u kojoj živimo i koji govori o tome koliko je važno da ostanemo okupljeni oko onog što su naši zajednički interes", dodala je Cvijanović u objavi na društvenim mrežama.
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