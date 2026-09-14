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Cvijanović: Dan srpskog jedinstva pokazuje važnost okupljanja oko zajedničkih interesa

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14.09.2026 12:33

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Foto: ATV/Branko Jović

Republici Srpskoj, Srbiji i svim Srbima, ma gdje živjeli, čestitam Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Želim Republici Srpskoj, Srbiji i Srbima širom svijeta ma gdje oni živjeli da čestitam ovaj veliki praznik, dan koji nas okuplja, dan koji pokazuje naš ponos, dan koji govori o tome koliko je važna nacionalna zastava, koliko je važna sloboda u kojoj živimo i koji govori o tome koliko je važno da ostanemo okupljeni oko onog što su naši zajednički interes", dodala je Cvijanović u objavi na društvenim mrežama.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Komentari (5)

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