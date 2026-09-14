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Kremlj o izjavama na Zapadu: Velika greška

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14.09.2026 12:57

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Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Izjave na Zapadu da Ukrajina ima potencijal da se bori protiv Rusije su velika greška, ocijenio je portparol ruskog Kremlja Dmitrij Peskov.

"Znate, ranije bi takođe bila velika greška da se tvrdi da Ukrajina ima potencijal da se odupre ruskom pritisku. To su bile potpuno pogrešne zablude", rekao je Peskov novinarima.

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Prema njegovim riječima, pojedini se i dalje drže te pogrešne tačke gledišta, ali profesionalcima i veoma ozbiljnim analitičarima postaje sve jasnije da Rusija zaista poboljšava svoj položaj, iz dana u dan, i da se stalno pomjera naprijed ka ostvarenju ciljeva, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Zapad

Rusija

Greška

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