Porodica iz BiH pred sudom u Francuskoj: Organizovali grupu maloljetnih džeparoša

Sedam članova porodice Hamidović, porijeklom iz BiH, trebalo bi se od 15. do 23. septembra pojaviti pred Krivičnim sudom u Parizu zbog optužbi za organizovanje mreže maloljetnih džeparoša.

Prema navodima francuskih istražilaca, najmanje 50 maloljetnika, starosti od 10 do 18 godina, bilo je uključeno u mrežu koja je djelovala na frekventnim lokacijama poput Diznilenda, pariškog metroa i područja aerodroma Roisi.

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Istražioci tvrde da je grupa dnevno zarađivala i do 25.000 evra, dok su žene, djevojke i djeca navodno bili izloženi prijetnjama i nasilju ukoliko ne bi ukrali unaprijed određene iznose.

Optuženi se terete za krađe u organizovanoj grupi, pranje novca, udruživanje radi počinjenja krivičnih djela i trgovinu ljudima.

Među njima je i 22-godišnji Roberto Junior Hamidović, poznat pod nadimkom Goni, koji se već dvije godine nalazi u pritvoru u Nantereu.

Francuski istražioci sumnjaju da je imao ulogu svojevrsnog poslovođe, odnosno da je kontrolisao rad mladih džeparoša u ime svog oca Roberta Hamidovića, za kojeg tvrde da je predvodio kriminalnu mrežu.

Prema pisanju francuskog lista Le Monde, naziv Hamidović ne odnosi se samo na jednu porodicu, već na širu kriminalnu organizaciju čije su se frakcije mijenjale nakon brakova, hapšenja i sukoba oko teritorije.

Istražioci navode da su djevojčice i mlade žene navodno „kupovane“ za nekoliko hiljada evra, nakon čega su bile prisiljavane da kradu za račun porodice.

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Meta bili turisti

Maloljetni džeparoši, prema navodima istrage, birali su mjesta na kojima se okuplja veliki broj turista.

Posebno su bili usmjereni na Diznilend, pariški metro i područje aerodroma Roisi, a turisti su im bili zanimljivi jer su kod sebe često imali gotovinu i slabije poznavali grad.

Francuski istražioci tvrde da je mreža funkcionisala prema strogoj porodičnoj hijerarhiji, pri čemu su muškarci kontrolisali novac i određivali koliko svaka djevojka ili dijete mora ukrasti.

Tokom istrage policija je mjesecima prisluškivala telefonske razgovore članova porodice. Prema navodima francuskih medija, na snimcima su zabilježene i prijetnje smrću i nasiljem prema ženama i djeci koji nisu donosili dovoljno novca.

Jedna od žena navodno je istražiocima ispričala da je udarana čekićem nakon što je pokušala izvući svoju djecu iz mreže, dok je druga tvrdila da je strahovala da će biti obrijana i zlostavljana ako progovori.

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U jednom slučaju osumnjičeni je, prema navodima istrage, uhapšen u Parizu dok je fizički zlostavljao 13-godišnju djevojčicu, koju je navodno kažnjavao jer nije uspjela ukrasti zadanu količinu novca.

Sklonost ka luksuzu i kriminalnoj simbolici

Istražioci sumnjaju da su Roberto Hamidović i njegova supruga stekli imovinu vrijednu gotovo dva miliona evra, dok je dio novca navodno sklonjen u inostranstvo.

Porodica je, prema pisanju francuskih medija, bila poznata i po raskošnom načinu života. Članovi su vozili Porše, nosili skupu odjeću i organizovali velike proslave na kojima su se razmetali gomilama novčanica.

Posebnu pažnju istražilaca privukla su i imena koja su pojedini članovi porodice davali djeci, poput Diora i Al Kaponea, što francuski mediji povezuju s njihovom sklonošću prema luksuznim brendovima i kriminalnoj simbolici.

Roberto Hamidović negira da je predvodio bilo kakvu kriminalnu mrežu. Tvrdi da se bavio preprodajom polovnih automobila.

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O tome jesu li optužbe osnovane i jesu li članovi porodice krivi odlučiće Krivični sud u Parizu.

(Avaz)