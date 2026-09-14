I dalje aktivan požar u ovom dijelu BiH: Potreban angažman er traktora

Požar na planini Čvrsnici još je aktivan, gori šuma, trava i nisko rastinje, zbog čega je i dalje potreban angažman er traktora, objavila je Federalna uprava civilne zaštite.

Na gašenju požara, koji je juče lokalizovan na području opštine Jablanica, bili su angažovani pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica, dok je "er traktor" izvršio šest preleta.

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Vatrogasci su obišli požarište tokom večeri, te je utvrđeno da aktvino gori kleka, tako da je i dalje potreban angažman "er traktora".

(Srna)