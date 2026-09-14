Logo

I dalje aktivan požar u ovom dijelu BiH: Potreban angažman er traktora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 13:20

Komentari:

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Požar na planini Čvrsnici još je aktivan, gori šuma, trava i nisko rastinje, zbog čega je i dalje potreban angažman er traktora, objavila je Federalna uprava civilne zaštite.

Na gašenju požara, koji je juče lokalizovan na području opštine Jablanica, bili su angažovani pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica, dok je "er traktor" izvršio šest preleta.

трамвај Сарајево

Hronika

Čeka se sudska odluka po optužnici protiv vozača tramvaja: U nesreći poginuo student

Vatrogasci su obišli požarište tokom večeri, te je utvrđeno da aktvino gori kleka, tako da je i dalje potreban angažman "er traktora".

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

gašenje požara

Vatrogasci

vatra

Komentari (0)

Više iz rubrike

пруга илустрација

BiH

Zbog posljedica požara obustavljen željeznički putnički saobraćaj

5 h

0
Камионџије из БиХ

BiH

Odgođen regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas

8 h

0
Мартина Млинаревић

BiH

Martina Mlinarević zatražila razrješenje sa mjesta ambasadora

2 d

0
Саво Минић

BiH

Minić: Krajnje je vrijeme da pravda za srpske žrtve prestane biti pitanje sarajevske politike

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Krvavi horor koji izgleda kao dječija emisija: Roditelji ostali zgroženi

16

06

Vojislav Savić: Stanje šoka

16

05

Bošnjačkim aktivistima smeta i pomen srpske žrtve: Žale se Italiji, traže da se Rim ogradi

16

00

Zaplijenjene tablete ekstazija sa likom Gadafija

15

59

Oglasio se Macut nakon zabrane preleta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima