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''Ford'' povlači više od 225.000 automobila: Postoji rizik od kvarova

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14.09.2026 14:05

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''Форд'' повлачи више од 225.000 аутомобила: Постоји ризик од кварова
Foto: Unsplash

Američki proizvođač automobila "Ford" povlači više od 225.000 vozila u SAD zbog rizika od kvarova, uključujući neispravno pričvršćen rezervoar za gorivo, navodi se saopštenju američke Nacionalne uprave za bezbjednost saobraćaja na putevima.

Uprava navodi da najveći opoziv obuhvata 223.472 vozila modela "ef 150" proizvedenih od 2023. godine, usljed greške pri montiranju rezervoara za gorivo koji bi mogli da procure ili se odvoje od vozila tokom vožnje.

Iz Uprave ističu da proizvođač, osim toga, povlači još 1.945 vozila "tranzit" čija je proizvodnja počela ove i trajaće tokom sljedeće godine, jer sistem podsjetnika za sigurnosne pojaseve možda neće ispravno funkcionisati i registrovati stavljanje pojasa.

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"Zbog toga neispravni indikator možda neće upozoriti putnike da im sigurnosni pojasevi nisu vezani", saopšteno je iz Uprave.

Saobraćajni regulator dodaje da će distributeri vozila obaviti preglede i besplatno zamijeniti neophodne dijelove kako bi otklonili utvrđene probleme.

(Srna)

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Automobil

Ford

vozilo

SAD

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