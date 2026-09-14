Istočno Sarajevo: Poklon svakoj bebi koja se do kraja godine rodi u Bolnici ''Srbija''

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da će svaka beba koja se do kraja godine rodi u Bolnici "Srbija" dobiti poklon od Gradske uprave.

Ćosić je prilikom posjete porodilištu Bolnice "Srbija" istakao da su pripremili višenamjenske deke i posteljine svakoj bebi koja se rodi do kraja tekuće godine.

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On je naglasio da je danas, u susret Danu i krsnoj slavi grada, započeo podjelu poklona bebama, saopšteno je iz Gradske uprave.

"Posjetio sam naše najmlađe sugrađane, a posebno me obradovala vijest da nas je jutros dočekalo šest beba u porodilištu naše bolnice", rekao je Ćosić i dodao da su među njima i bliznakinje, Iva i Una Jovančić, treće i četvrto dijete u ovoj porodici, prenosi Srna.

Ćosić kaže da je poklon grada Istočno Sarajevo najmlađim sugrađanima uručio uz želju da budu neizmjerna sreća i radost svojim roditeljima i ponos cijelog Istočnog Sarajeva.

"Naša demografska slika je snažna i biće još snažnija. Dragi budući roditelji, poklon-pakete namijenjene bebama preuzimaćete prilikom izlaska iz porodilišta.

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Neka vas dragi Gospod svakim dobrom daruje i raduje", rekao je Ćosić.