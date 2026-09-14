Istočno Sarajevo: Poklon svakoj bebi koja se do kraja godine rodi u Bolnici ''Srbija''

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da će svaka beba koja se do kraja godine rodi u Bolnici "Srbija" dobiti poklon od Gradske uprave.
Ćosić je prilikom posjete porodilištu Bolnice "Srbija" istakao da su pripremili višenamjenske deke i posteljine svakoj bebi koja se rodi do kraja tekuće godine.
Gradovi i opštine
Novim kombijem obezbijeđen prevoz učenika do područnog odjeljenja
On je naglasio da je danas, u susret Danu i krsnoj slavi grada, započeo podjelu poklona bebama, saopšteno je iz Gradske uprave.
"Posjetio sam naše najmlađe sugrađane, a posebno me obradovala vijest da nas je jutros dočekalo šest beba u porodilištu naše bolnice", rekao je Ćosić i dodao da su među njima i bliznakinje, Iva i Una Jovančić, treće i četvrto dijete u ovoj porodici, prenosi Srna.
Ćosić kaže da je poklon grada Istočno Sarajevo najmlađim sugrađanima uručio uz želju da budu neizmjerna sreća i radost svojim roditeljima i ponos cijelog Istočnog Sarajeva.
"Naša demografska slika je snažna i biće još snažnija. Dragi budući roditelji, poklon-pakete namijenjene bebama preuzimaćete prilikom izlaska iz porodilišta.
Republika Srpska
Zabranjen prelet Macutu: Oglasio se Dodik
Neka vas dragi Gospod svakim dobrom daruje i raduje", rekao je Ćosić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h1
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
18 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
13
16
06
16
05
16
00
15
59
Trenutno na programu