Logo

Istočno Sarajevo: Poklon svakoj bebi koja se do kraja godine rodi u Bolnici ''Srbija''

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 14:52

Komentari:

0
беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da će svaka beba koja se do kraja godine rodi u Bolnici "Srbija" dobiti poklon od Gradske uprave.

Ćosić je prilikom posjete porodilištu Bolnice "Srbija" istakao da su pripremili višenamjenske deke i posteljine svakoj bebi koja se rodi do kraja tekuće godine.

Дониран комби ОШ у Билећи

Gradovi i opštine

Novim kombijem obezbijeđen prevoz učenika do područnog odjeljenja

On je naglasio da je danas, u susret Danu i krsnoj slavi grada, započeo podjelu poklona bebama, saopšteno je iz Gradske uprave.

"Posjetio sam naše najmlađe sugrađane, a posebno me obradovala vijest da nas je jutros dočekalo šest beba u porodilištu naše bolnice", rekao je Ćosić i dodao da su među njima i bliznakinje, Iva i Una Jovančić, treće i četvrto dijete u ovoj porodici, prenosi Srna.

Ćosić kaže da je poklon grada Istočno Sarajevo najmlađim sugrađanima uručio uz želju da budu neizmjerna sreća i radost svojim roditeljima i ponos cijelog Istočnog Sarajeva.

"Naša demografska slika je snažna i biće još snažnija. Dragi budući roditelji, poklon-pakete namijenjene bebama preuzimaćete prilikom izlaska iz porodilišta.

Додик Мађарска

Republika Srpska

Zabranjen prelet Macutu: Oglasio se Dodik

Neka vas dragi Gospod svakim dobrom daruje i raduje", rekao je Ćosić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Sarajevo

Ljubiša Ćosić

beba

porodilište

Komentari (0)

Pročitajte više

Полиција Србија

Srbija

Težak udes na auto-putu kod Beograda: Kamion u jarku, ogromne gužv

1 h

0
Ученици техничких школа из Бањалуке, Приједора, Дервенте, Градишке, Прњавора, Лакташа, Добоја, Бијељине, Зворника и Требиња стигли су у Санкт Петербург у оквиру програма "Међународне омладинске смјене".

Društvo

Đaci iz Srpske stigli u Sankt Peterburg

1 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Tragedija u BiH: Voz udario u traktor, stradao muškarac

1 h

0
Стан кључеви

Srbija

Marija prodala svekrvin stan da otplati ljubavnikov dug - stigla je njena kletva

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић уручио је данас кључеве новог комби возила директору Основне школе "Свети Сава" у Билећи Небојши Кулиџану, чиме је ријешен један од горућих проблема у овој образовној установи.

Gradovi i opštine

Novim kombijem obezbijeđen prevoz učenika do područnog odjeljenja

1 h

1
Дио улице на улазу у град је потопљен, у градском парку "Љубав, вјера, нада" невријеме је оборило и поломило више стабала.

Gradovi i opštine

Začulo se zvono i u Lišnji: Nakon oluje koja je oduvala krov, đaci konačno u klupama

3 h

0
Ватрогасац у Мостару запросио дјевојку

Gradovi i opštine

Ana ovu prosidbu neće nikad zaboraviti - VIDEO

18 h

0
Струја

Gradovi i opštine

Danas bez struje oko 3.500 korisnika

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Krvavi horor koji izgleda kao dječija emisija: Roditelji ostali zgroženi

16

06

Vojislav Savić: Stanje šoka

16

05

Bošnjačkim aktivistima smeta i pomen srpske žrtve: Žale se Italiji, traže da se Rim ogradi

16

00

Zaplijenjene tablete ekstazija sa likom Gadafija

15

59

Oglasio se Macut nakon zabrane preleta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima