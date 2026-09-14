Računi RTRS-a ponovo blokirani

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Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banjaluci, računi RTRS-a ponovo su blokirani.
U prijedlogu za izvršenje BHRT potražuje 7.833.598,08 KM uz kamate koje su dostigle iznos glavnog duga, kao i troškove parničnog postupka, što ukupno iznosi oko 15,5 miliona KM.
Podsjećamo da je prvo Okružni privredni sud u Banjaluci, 21.1.2026. godine donio presudu u korist BHRT-a za potraživanja RTV takse a odbio zahtjev RTRS-a za fiksne radio veze. RTRS je uložio žalbu, putem svog opunomoćenika, Višem privrednom sudu u Banjaluci, koji je uvažio žalbu i 12. maja 2026. godine obavezao BHRT da RTRS-u isplati 17,7 miliona za korištenje fiksnih radio-veza.
Nezadovoljan odlukom Višeg privrednog suda u Banjaluci, BHRT je izjavio reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je uvažio zahtjev BHRT-a na štetu RTRS-a.
Vrhovnom sudu Republike Srpske, RTRS je izjavio dvije revizije, jednu u aprilu, drugu u junu ove godine, o kojima još nije odlučeno.
(RTRS)
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