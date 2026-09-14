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Zabranjen prelet Macutu: Oglasio se Dodik

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14.09.2026 14:39

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Забрањен прелет Мацуту: Огласио се Додик
Foto: Srna

Političkom ludilu i izlivima mržnje bošnjačkih političara mora doći kraj. Odlukom da predsjedniku Vlade Srbije Đuri Macutu jednostrano zabrane prelet, prevršili su svaku mjeru, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Na takvu odluku nemaju pravo. Ona nije ustavna. Ona ne poštuje konstitutivnost naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ona isključuje jedan narod", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik navodi da kada kaže da je BiH nemoguća zemlja, odmah se potrude da to potvrde.

"Ako Republika Srpska obilježava praznik zajedno sa Srbijom, šta to dotiče Sarajevo. Neka Bošnjaci obilježavaju s Iranom šta god hoće, jedino im je Iran i ostao. Sa svima drugima odnose su doveli do tačke neprijateljstva", naglašava on.

Dodik je poručio da će večeras, uprkos histeriji Sarajeva, biti obilježen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno i dostojanstveno.

"Zvaničnici Srbije biće sa nama u Banjaluci, a sramota će ostati u Sarajevu", rekao je Dodik.

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Tag :

Milorad Dodik

Komentari (4)

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