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Više godišnjeg, manje odbijanja za bolovanje: Nova prava za radnike

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14.09.2026 10:54

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Потписивање колективног уговора
Foto: ATV /Magdalena Gligić

Radnicima zaposleni u organima uprave u Republici Srpskoj ubuduće će biti manje odbijano tokom bolovanja.

Potvrđeno je ovo prilikom potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora između ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senke Jujić, predsjednika Sindikata uprave Bože Marića i predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branka Zelenovića.

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Kako je naglašeno, radnicima će se za bolovanje ubuduće umjesto dosadašnjih 30, odbijati 20 odsto plate.

Osim toga, uvedena su i neka druga prava, pa će se prevoz ubuduće plaćati za udaljenost od tri kilometra od posla.

Takođe, zaposleni koji imaju problema sa neplodnošću i bore se za potomstvo ubuduće neće imati odbitaka tokom bolovanja.

Više godišnjeg

Za pojedine radnike povećava se i broj dana godišnjeg odmora, odnosno ako radnik u porodici ima bolesno dijete dobiće 5 dana više godišnjeg odmora po bolesnom djetetu.

Sa druge strane, radnici će za svako dijete do 7 godina starosti dobiti po 3 dana na godišnji.

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Tagovi :

kolektivni ugovor

Božo Marić

Senka Jujić

godišnji odmor

Bolovanje

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