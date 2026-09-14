Više godišnjeg, manje odbijanja za bolovanje: Nova prava za radnike

Autor:ATV redakcija
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Radnicima zaposleni u organima uprave u Republici Srpskoj ubuduće će biti manje odbijano tokom bolovanja.
Potvrđeno je ovo prilikom potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora između ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senke Jujić, predsjednika Sindikata uprave Bože Marića i predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branka Zelenovića.
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Kako je naglašeno, radnicima će se za bolovanje ubuduće umjesto dosadašnjih 30, odbijati 20 odsto plate.
Osim toga, uvedena su i neka druga prava, pa će se prevoz ubuduće plaćati za udaljenost od tri kilometra od posla.
Takođe, zaposleni koji imaju problema sa neplodnošću i bore se za potomstvo ubuduće neće imati odbitaka tokom bolovanja.
Za pojedine radnike povećava se i broj dana godišnjeg odmora, odnosno ako radnik u porodici ima bolesno dijete dobiće 5 dana više godišnjeg odmora po bolesnom djetetu.
Sa druge strane, radnici će za svako dijete do 7 godina starosti dobiti po 3 dana na godišnji.
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