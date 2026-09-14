Karan: Srpska trobojka je znak našeg trajanja

Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja, u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobođenja, borbu protiv fašizma i nacizma, kao i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime, identitet i slobodu, istakao je za Srnu predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Republika Srpska i Republika Srbija zajedničkim obilježavanjem Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave potvrđuju ono što je naš srpski narod kroz svoju dugu i nerijetko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka, temelj naše državnosti i zavjet generacija koje su pravo da budemo svoji na svome plaćale najvećom cijenom", naglasio je Karan.

Povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Karan je rekao za Srnu da gd‌je god da Srbi žive pripadaju istom narodu i imaju obavezu da svoje identitetske i duhovne vrijednosti čuvaju i prenose budućim generacijama.

"Posebno je značajno što su, zahvaljujući političkoj odlučnosti predsjednika Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, Republika Srpska i Srbija u godinama iza nas izgradile praksu da zajedno obilježavaju datume od najvećeg nacionalnog i istorijskog značaja za srpski narod.

Time smo pokazali da naše zajedničko pamćenje ne zavisi od toga gd‌je živimo, jer pripadamo istom narodu, baštinimo istu istoriju i imamo obavezu da kulturu pamćenja prenesemo generacijama koje dolaze", naglasio je Karan.

On je ocijenio da izuzetan značaj ima jačanje institucionalnih i svih drugih veza Republike Srpske i Srbije.

Politika predsjednika Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, ukazao je Karan, učinila je da odnosi Republike Srpske i Srbije budu podignuti na najviši nivo, te da zahvaljujući njoj podrška Srbije stigne u sve opštine i gradove Republike Srpske, ali i u lokalne zajednice u Federaciji BiH u kojima većinski živi srpski narod.

On je istakao da Republika Srpska i Srbija nastavljaju da učvršćuju svoje veze putevima i mostovima, privredom i investicijama, školama i univerzitetima, kulturom i naukom.

Banja Luka Banjaluku ukrasile trobojke - FOTO

Naveo je da je ta ideja dobila svoj savremeni politički izraz i u Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, usvojenoj na Svesrpskom saboru.

"Za srpski narod sloboda nikada nije bila nešto što se podrazumijeva. Kroz istoriju smo je mnogo puta branili i zato svaka generacija ima obavezu da je čuva. U tom smislu, očuvanje Republike Srpske predstavlja našu trajnu političku i istorijsku odgovornost. Ta bliskost je naše prirodno pravo koje čuvamo svakoga dana kroz saradnju institucija, obrazovanje, kulturu i brigu jednih za druge", rekao je Karan.

Neka se srpska trobojka, naglasio je predsjednik Srpske, ponosno vijori u Republici Srpskoj, Srbiji i svuda gd‌je živi naš narod, kao znak našeg trajanja, slobode, dostojanstva i pripadnosti.

"Neka nas podsjeća na one koji su je nosili prije nas, ali još više neka nas obavezuje prema budućim generacijama. Srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave!", poručio je Karan.

(SRNA)