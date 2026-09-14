Počinje isplata uvećanih dodataka: Oglasilo se Ministarstvo

Isplata uvećanih boračkih dodataka, kao i socijalnih dodataka za avgust u Republici Srpskoj počinje u utorak, 15. septembra, potvrđeno je iz Ministarstva finansija.

Istovremeno, biće isplaćena i ostala mjesečna davanja za unaprijeđenje boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata. Za ove namjene obezbijeđen je 51 milion KM.

Povećana osnovica

"Na osnovu novog Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika Odbrambeno otadžbinskog rata od prošlog mjeseca je povećana osnovica po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, uvedena je posebna novčana naknada za borce sa navršenih 65 godina koji ne ostvaruju primanja po drugom osnovu, uvedena je posebna naknada i za borce koji su bili u zarobljeništvu, te omogućeno priznavanje statusa borcima Republike Srpske Krajine", navode u Ministarstvu.

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Podsjećaju da je prije izmjene zakona, sa obračunom za jun mjesec, iz budžeta za boračka davanja izdvajano 43,8 miliona KM, dok je sada potrebno 51 milion, što je za 7,2 miliona više ili 14,1%.

Isplaćuju se i socijalna davanja

Osim boračkog dodatka, sutra će iz Budžeta Republike Srpske biti isplaćene mjesečne naknade za socijalna davanja, tuđu njegu i pomoć, kao i uvećane naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

Uključujući boračka davanja, za sve ove naknade mjesečno je potrebno 67.8 miliona KM, što je više za 4,1 milion KM ili 6,4% u odnosu na prethodni mjesec.

Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti uvedena su nova prava korisnicima posebnog dodatka za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno lica sa invaliditetom. Od prošlog mjeseca je povećan materinski dodatak na osnovu novog Zakona o dječijoj zaštiti.

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"Za socijalna davanja na mjesečnom nivou je potrebno 10,2 miliona KM, dok je prije izmjene zakona bilo potrebno 6,6 miliona KM, što znači da je došlo do povećanja za 3,6 miliona ili 35,2%", potvrđeno je u Ministarstvu finansija.

Takođe, odlukom Vlade su uvećane naknade za unapređenje ličnog i porodičnog života porodica iz kategorije 4+ djece koja su pravo stekla na osnovu nezaposlenosti jednog roditelja. Naknade su uvećane sa 750 na 800 KM. Mjesečno je za isplatu ovog prava potrebno 6,6 miliona KM.