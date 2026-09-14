Policajci otišli, žena ubijena: Petorica udaljena s dužnosti

Policijski službenici odgovorni za propuste uoči ubistva žene u Slatini biće privremeno udaljeni s dužnosti, potvrdio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Odluka je donesena nakon što je vanredni nadzor MUP-a Hrvatske utvrdio niz propusta u postupanju policije neposredno prije nego što je 40-godišnjak osumnjičen da je ubio suprugu, majku šestoro d‌jece.

"Zaključci su u obliku naloga predani Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj, gd‌je će se dalje odvijati postupci. To u praksi znači disciplinski postupak koji se provodi po svim pravilima sudskih postupaka, što uključuje branitelje i stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici biće udaljeni sa svojih svakodnevnih zadataka i posvetiće se vlastitoj odbrani", izjavio je Božinović.

Postupci protiv pet policijskih službenika

Riječ je o ukupno pet policijskih službenika, među kojima nisu samo policajci iz Policijske stanice Slatina koji su intervenisali na terenu, već i rukovodioci operativno-komunikacionog centra i policijske uprave. Protiv njih se pokreću postupci zbog teže povrede službene dužnosti.

Glavni direktor policije Nikola Milina tokom vikenda je priznao da policija 8. septembra, u satima koji su prethodili ubistvu, nije preduzela sve što je morala.

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Vanredni nadzor utvrdio je ozbiljne propuste u tri segmenta - organizaciji potrage za osumnjičenim, angažovanju dodatnih policijskih snaga na terenu i komunikaciji između policijske stanice i operativno-komunikacionog centra, prenosi Indeks.

Policajci otišli, 20 minuta kasnije stigla dojava o ubistvu

Žena je policiju pozvala u 21.10 časova, a patrola je na njenu adresu stigla deset minuta kasnije. Policajci su utvrdili da je došlo do porodičnog nasilja, ali muškarca nisu zatekli u kući.

Ženi su ponudili odlazak u sigurnu kuću, što je ona odbila. Potom su obišli ulicu i rekli joj da ih odmah pozove ukoliko se suprug pojavi i da ga ne pušta u kuću.

Nakon kratkog obilaska, policajci su u 21.50 časova sjeli u vozilo i vratili se u policijsku stanicu, udaljenu oko tri minuta, kako bi evidentirali intervenciju. Planirali su potom da nastave potragu.

Međutim, u 22.10 časova, samo 20 minuta nakon njihovog odlaska, policija je dobila dojavu da je žena ubijena.

Policajci su se vratili na adresu i tamo zatekli osumnjičenog.

Milina je naglasio da činjenica da je žena odbila ponuđeni smještaj u sigurnoj kući nije smjela biti razlog za smanjenje opreza i nivoa njene zaštite, s obzirom na ranije poznate rizike.

Supruga ranije prijavila zbog prijetnji i nasilja

Žena je supruga prijavila još 21. jula zbog prijetnji smrću, porodičnog nasilja i povrede prava d‌jeteta.

Policija ga je tada uhapsila, a Opštinski sud u Virovitici odredio mu je zabranu približavanja žrtvi i udaljenje iz zajedničkog doma. Sud je, međutim, odbio prijedlog policije za obavezno psihosocijalno liječenje.

Krivične mjere krajem avgusta ukinute su na zahtjev same žrtve, koja je tvrdila da se suprug "popravio", dok je prekršajna zabrana približavanja ostala na snazi.

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Državno tužilaštvo teretilo ga je da je suprugu od početka 2022. godine sistematski psihički i fizički zlostavljao, često pod uticajem alkohola i pred d‌jecom.

Osumnjičeni pronađen mrtav u zatvoru

Slučaj je dobio novi obrt u subotu, kada je osumnjičeni pronađen mrtav u Zatvoru u Zagrebu.

Prema objavljenim informacijama, počinio je samoubistvo vješanjem oko 15.30 časova, iako je bio smješten u ćeliji s drugim zatvorenikom kao jedna od preventivnih mjera protiv samopovređivanja.

Direktor Uprave za zatvorski sistem Zvonimir Penić potvrdio je da je pokrenuta interna provjera kako bi se utvrdile okolnosti njegove smrti i da li su pravosudni policajci postupili u skladu s bezbjednosnim procedurama.