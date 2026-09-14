Horoskop za 14. septembar: Otkrijte šta vam zvijezde poručuju

Ovan

U emotivnom smislu učinite onako kako Vam odgovara, bez osjećanja krivice. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posljedicu, ali ako su Vaša osjećanja u skladu sa glasom razuma, postupite po svojoj savjesti. Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.

Bik

Ukoliko osjećate rezignaciju, razmislite u čemu ste pogriješili prema bliskoj osobi, jer niko nije bezgriješan ni savršen. Potrebna Vam je dobra koncentracija i moć zapažanja u različitim situacijama, pa se oslonite na svoje bogato iskustvo. Prijaće Vam više sati dobrog sna, a obratite pažnju i na snove.

Blizanci

Izbjegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom – važno je da među Vama postoje dobre namjere. Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve. Potrudite se da pravilno usmjeravate svoju pozitivnu energiju.

Rak

Privlači Vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje. Djelujete privlačno i šarmantno na okolinu, ali to ne predstavlja dovoljnu garanciju za poslovni uspjeh. Društvena angažovanost djeluje pozitivno na Vašu mentalnu ravnotežu.

Lav

Ponašate se previše izbirljivo i zahtjevno pred bliskom osobom, pa na kraju ne dobijate koliko zaslužujete. Svako od saradnika želi da zauzme što bolju poziciju koja garantuje novi poslovni uspjeh ili prestiž na društvenoj ljestvici. Izbjegavajte pretjerivanje i usporite svoj ubrzani ritam.

Djevica

Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procijenite svoje mogućnosti prije nego što pokrenete »ljubavnu varnicu. Osjećate laganu stagnaciju, pa je potrebno da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese. Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.

Vaga

Neko ne ispunjava Vaša emotivna očekivanja, ali Vi ste tolerantni i puni razumijevanja za osobu koja koristi Vašu dobru volju. Budite mudri i prihvatite nečiji savjet kako biste spriječili dodatne komplikacije, jer okolina ne razumije u potpunosti sve Vaše ideje. Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Škorpija

Nema razloga da gubite samopouzdanje, jer će partner ubrzo promijeniti mišljenje u Vašu korist. U prilog Vam idu nečije izjave i moralna podrška, ali je važno da izbjegavate instant recepte pri rješavanju poslovnih dilema. Prijaće Vam zabava u odabranom društvu, zato se opustite.

Strijelac

Ne možete da se opustite jer Vam neko iznenada zadaje dodatne probleme ili nove emotivne dileme, zbog čega djelujete nesigurno. Obratite pažnju na nove informacije ili na nečije upozorenje. Važno je da svojim ponašanjem dajete dobar primjer i da izbjegavate konfliktne odnose i stresne situacije.

Jarac

Voljena osoba analizira Vaše ponašanje i pronalazi različite zamjerke, ali Vi nemate dovoljno strpljenja da saslušate kritiku. Novi poslovni događaji unose laganu pometnju umjesto da se nadmudrujete sa neistomišljenicima, bolje je da povučete konkretan potez. Prijaće Vam psihofizička relaksacija ili boravak u prirodi.

Vodolija

Djelujete napeto jer počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje, ali ne želite da umanjite svoje kriterijume. Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika svako ima svoju teoriju i vješto brani svoje poslovne interese. Izbjegavajte naporne ili stresne situacije koje Vas zamaraju.

Ribe

Stalo Vam je da izgledate lijepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom, ali neko pogrešno karakteriše Vaše ponašanje. Nemojte dozvoliti da Vas neko kritikuje bez pravog povoda i prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika. Potrebno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu i da se opustite, prenosi Astroluk.