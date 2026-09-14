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Ova košulja će biti potpuni hit tokom jeseni

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14.09.2026 08:23

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Млада жена у карираној кошуљи ослања се на теренско возило у градском окружењу.
Foto: ali rezaei/Pexels

Karirana košulja se vraća u velikom stilu, a ako ste mislili da je rezervisana samo za opuštene vikend kombinacije, vrijeme je da promijenite mišljenje. Ovaj bezvremenski komad ponovo je jedan od zanimljivijih izbora za jesen 2026. godine.

Najveća prednost karirane košulje je što može da izgleda potpuno drugačije u zavisnosti od toga sa čim je kombinujete. Uz farmerke postaje dio ležernog stajlinga, uz pantalone može da izgleda mnogo elegantnije, dok preko majice ili haljine funkcioniše kao lagani sloj za prelazni period.

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Veliki povratak klasike

Karirani dezen nikada zapravo nije potpuno izašao iz mode, ali ove jeseni dobija novu interpretaciju. Umjesto da se nosi isključivo kao "drvarska" košulja uz patike i farmerke, sada se kombinuje sa komadima koji mu daju mnogo ženstveniji i sređeniji izgled.

Posebno će biti zanimljive košulje u klasičnim jesenjim nijansama, ali i modeli sa većim, upečatljivijim karo dezenom.

Kako da je nosite ove jeseni?

Najjednostavnija kombinacija su karirana košulja, ravne farmerke i čizme. Ako želite da izgled bude moderniji, košulju možete samo djelimično uvući u pantalone ili je nositi raskopčanu preko obične majice.

Za nešto elegantniji izgled, kariranu košulju spojite sa pantalonama visokog struka, mokasinama i jednostavnom torbom. Tako ovaj naizgled potpuno opušten komad dobija mnogo ozbiljniju i sofisticiraniju notu.

Još jedan način koji će biti posebno popularan jeste slojevito oblačenje. Košulja može da se nosi preko majice, ispod kraćeg džempera ili čak preko tanke rolke kada temperature dodatno padnu.

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Koji model izabrati?

Ako želite komad koji ćete moći da nosite godinama, birajte klasičan kroj i umjeren dezen. Za one koje vole da se izdvoje, odličan izbor su predimenzionirani modeli sa velikim kariranim motivom.

A ako želite da karirana košulja izgleda ženstvenije, obratite pažnju na krojeve koji nisu potpuno široki i muški, već imaju blago naglašen struk ili kraću siluetu.

Bez obzira na to koji model izaberete, jedno je sigurno - karirana košulja ove jeseni više nije samo rezervisana za opuštene dane. Uz pravi ostatak kombinacije može da bude jedan od najzahvalnijih komada u garderoberu.

(ŽenaBlic)

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