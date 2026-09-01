Modeli farmerki koji će biti u trendu ove jeseni

Kada je riječ o teksasu, jesen 2026. donosi zanimljiv nastavak modnih trendova koje smo pratili prošle sezone. Tamne, duboke indigo nijanse ostaju u fokusu, dok siluete nastavljaju postepeno da se sužavaju i udaljavaju od izrazito baggi krojeva.

Inspiraciju ponovo pronalazimo u elegantnom minimalizmu devedesetih, pa u prvi plan dolaze jednostavni krojevi, čiste linije i farmerke koje zaista mogu da se uklope uz apsolutno sve.

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Potpuno tamni teksas

Da, tamni teksas ni ove jeseni ne silazi sa modne scene. Duboke indigo nijanse, koje na prvi pogled mogu djelovati gotovo crno, jedan su od ključnih denim trendova nove sezone, a posebno dobro izgledaju na nešto užim i strukturiranijim siluetama koje se vraćaju u modu.

Raw i selvedge denim trend, o kom se pisalo prošle godine, takođe ostaje aktuelan, a ako se dvoumite oko modela, odaberite jednostavan, ravan kroj koji nikada ne izlazi iz mode.

90's Cigarette Slim

Dok se skinni farmerke polako vraćaju u modne razgovore, mnoge i dalje nisu spremne da ponovo uskoče u modele kakve smo nosile 2016. godine. Upravo zato se kao mnogo nosivija alternativa nameću cigarette farmerke – kroj koji prati liniju struka i bokova, ali se od koljena prema članku spušta ravno, ostavljajući nešto više prostora i stvarajući elegantan izgled.

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Bootcut farmerke

Bootcut farmerke i flare modeli prije nekoliko godina doživjeli su pravu renesansu, ali čini se da nikada nisu u potpunosti dospjeli u centar pažnje – glavnu riječ ipak je vodio potpuno široki, loose teksas. Ipak, ove jeseni upravo bi oni mogli da postanu ključna silueta.

Povratak nešto užih krojeva već neko vrijeme najavljuje promjenu pravca u svijetu teksasa, a bootcut se savršeno uklapa u tu priču. Uži u predjelu bokova i butina, a blago proširen od koljena naniže, ovaj kroj donosi potpuno drugačije proporcije od baggy modela na koje smo navikli posljednjih sezona.

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Iako su inspirisane sedamdesetim godinama, nove verzije ne djeluju previše retro – uz jednostavnu majicu, pleteninu, kožnu jaknu ili sako lako se uklapaju u savremene jesenje kombinacije. Posebnu pažnju privlačiće modeli od tamnijeg teksasa i oni sa nešto dužim nogavicama, koji vizuelno izdužuju siluetu.

(Sueržena)