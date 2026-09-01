Tadić: Mržnja političkog Sarajeva prema Srbima i Srpskoj je za liječenje

Pravnik Ognjen Tadić izjavio je da govor mržnje političkog Sarajeva i njihovih poklonika prema Republici Srpskoj, srpskom narodu ili Banjaluci već više decenija nije nikakva novost, nego samo mijenja intenzitet, te istakao da tu svojevrsnu bolest moraju liječiti stranci, vjerski lideri muslimana i politički lideri Bošnjaka.

- To je konstanta na koju smo, izgleda, navikli, pa nas samo povremeno probudi pojačani intenzitet, kao što je to slučaj posljednjih dana - izjavio je Tadić povodom verbalnih napada i izliva mržnje iz FBiH prema Srbima i Republici Srpskoj, koji su u javnom prostoru i na društvenim mrežama intenzivirani nakon smrti nekadašnjeg komandanta VRS generala Ratka Mladića.

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Prema njegovim riječima, Republika Srpska i srpski narod moraju se suočiti sa činjenicom da političko Sarajevo nikada nije prihvatilo Dejtonski mirovni sporazum i mrzi sve što ima veze sa njim, uključujući postojanje Srpske i ravnopravnost konstitutivnih naroda.

- Tu bolest Banjaluka ne može liječiti. Nju moraju liječiti stranci, vjerski lideri muslimana i politički lideri Bošnjaka jer su je oni i proizveli radi svojih interesa - poručio je Tadić.

(Srna)