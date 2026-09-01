Logo

Ćosić: Srbi se nikada neće odreći onih koji su simbol Republike Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 10:40

Komentari:

1
Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.
Foto: ATV

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ocijenio je da konstantni verbalni napadi i izlivi mržnje iz FBiH prema Srbima nakon smrti generala Ratka Mladića pokazuju da narodi na ovom prostoru više nikada ne mogu živjeti zajedno.

Ćosić je izjavio da se Srbi neće odreći onih koji su simbol Republike Srpske i njene odbrane, ali da to ne podrazumijeva mržnju prema drugim narodima.

Акција Урбан

Hronika

Uhvaćen na djelu: MUP Srpske hapsio zbog primanja mita, novac bio u koverti

Radovanje zbog smrti čovjeka koji je cijenjen od pripadnika drugog naroda pokazuje, kako kaže, dubinu netrpeljivosti, naglasivši da se lično nikada nije radovao smrti bilo kojeg Bošnjaka, bez obzira na njegov politički ili ratni angažman.

- Onih kojih nema više među nama, a sinonim su za Republiku Srpsku i njenu odbranu, nikada ih se nećemo odreći, ni u duši, ni u javnim nastupima, ni u svakodnevnom razgovoru, ali to nikad kod nas neće izazivati osjećaj mržnje prema bilo kome drugom - naveo je Ćosić.

On je istakao da u BiH ne postoji spremnost za međusobno uvažavanje, iako je 31 godina od završetka sukoba bila dovoljna da narodi prihvate da postoje tri različite istine koje bi trebalo poštovati i uvažavati.

- Međutim, sveprisutna histerija nije prisutna samo ovih tužnih dana povodom smrti generala, nego svaki put, svaki dan, kad god je bilo koja objava koja se tiče Srba i Republike Srpske, ona je uvijek negativna, uvijek zla - rekao je Ćosić.

Odnos koji je ovih dana prisutan u Federaciji BiH, Ćosić smatra jasnim pokazateljom da je jaz među narodima sve dublji, da se ova zemlja nikada više ne može sastaviti.

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Otvaranje Kancelarije za međunarodnu saradnju - pravo Srpske da govori svojim glasom

Ocijenio je da je sadašnja atmosfera pokazatelj onoga što godinama govori - da narodi na ovim prostorima više nikada ne mogu živjeti zajedno, ali da mogu jako uspješno i dobro živjeti jedni pored drugih i sarađivati, ukoliko se međusobno budu uvažavali.

Ukazao je da oni koji su činili loše nemaju mjesto u kolektivnom sjećanju srpskog naroda, dok s druge strane Bošnjaci i danas proslavljaju one koji su činili loše prema Srbima, dočekuju ih, obožavaju.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ljubiša Ćosić

Istočno Sarajevo

Umro Ratko Mladić

Komentari (1)

Pročitajte više

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Nedopustiv pritisak EU na prevoznike

1 h

2
Возило је потпуно захваћено пламеном, бацајући драматичан сјај на мрачну улицу.

Srbija

Na parkingu izgorjelo 10 automobila: Stanovnike probudio dramatičan prizor

1 h

0
новац паре конвертибилне марке еври

Društvo

Poznat datum isplate penzija za više od 470.000 korisnika

2 h

0
Новац

Društvo

MUP upozorava: Građani oprez, pojavile se lažne novčanice

2 h

0

Više iz rubrike

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Otvaranje Kancelarije za međunarodnu saradnju - pravo Srpske da govori svojim glasom

1 h

5
Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Nedopustiv pritisak EU na prevoznike

1 h

2
Предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan učenicima i prosvjetnim radnicima čestitao početak nove školske godine

3 h

5
предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Istorijsko iskustvo stradanja povezuje srpski i jevrejski narod

14 h

7

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

26

Grad u Srpskoj daje jednokratnu pomoć penzionerima

11

18

Novak Đoković se naljutio na oca Srđana zbog jedne rečenice

11

18

Pravda nakon 30 godina: Bivši šef bande proglašen krivim za ubistvo Tupaka

11

13

Lagala da njen sin ima rak, pa prikupila 358.000 evra donacija: I dječak vjerovao da je bolestan

11

13

Biznis plan: Novac, tržišta i privreda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima