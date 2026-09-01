Ćosić: Srbi se nikada neće odreći onih koji su simbol Republike Srpske

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ocijenio je da konstantni verbalni napadi i izlivi mržnje iz FBiH prema Srbima nakon smrti generala Ratka Mladića pokazuju da narodi na ovom prostoru više nikada ne mogu živjeti zajedno.

Ćosić je izjavio da se Srbi neće odreći onih koji su simbol Republike Srpske i njene odbrane, ali da to ne podrazumijeva mržnju prema drugim narodima.

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Radovanje zbog smrti čovjeka koji je cijenjen od pripadnika drugog naroda pokazuje, kako kaže, dubinu netrpeljivosti, naglasivši da se lično nikada nije radovao smrti bilo kojeg Bošnjaka, bez obzira na njegov politički ili ratni angažman.

- Onih kojih nema više među nama, a sinonim su za Republiku Srpsku i njenu odbranu, nikada ih se nećemo odreći, ni u duši, ni u javnim nastupima, ni u svakodnevnom razgovoru, ali to nikad kod nas neće izazivati osjećaj mržnje prema bilo kome drugom - naveo je Ćosić.

On je istakao da u BiH ne postoji spremnost za međusobno uvažavanje, iako je 31 godina od završetka sukoba bila dovoljna da narodi prihvate da postoje tri različite istine koje bi trebalo poštovati i uvažavati.

- Međutim, sveprisutna histerija nije prisutna samo ovih tužnih dana povodom smrti generala, nego svaki put, svaki dan, kad god je bilo koja objava koja se tiče Srba i Republike Srpske, ona je uvijek negativna, uvijek zla - rekao je Ćosić.

Odnos koji je ovih dana prisutan u Federaciji BiH, Ćosić smatra jasnim pokazateljom da je jaz među narodima sve dublji, da se ova zemlja nikada više ne može sastaviti.

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Ocijenio je da je sadašnja atmosfera pokazatelj onoga što godinama govori - da narodi na ovim prostorima više nikada ne mogu živjeti zajedno, ali da mogu jako uspješno i dobro živjeti jedni pored drugih i sarađivati, ukoliko se međusobno budu uvažavali.

Ukazao je da oni koji su činili loše nemaju mjesto u kolektivnom sjećanju srpskog naroda, dok s druge strane Bošnjaci i danas proslavljaju one koji su činili loše prema Srbima, dočekuju ih, obožavaju.

(Srna)