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U blizini policijske stanice izgorjela dva automobila

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15.09.2026 07:05

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Na Marijin Dvoru u Sarajevu tokom prethodne noći izgorjela su dva vozila.

Automobili su bili parkirani u ulici Magribija, nedaleko od Policijske stanice Centar.

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Ulica je jutros zatvorena za saobraćaj, piše Kliks.

Policijski službenici pod nadzorom tužioca obaviće uviđaj kojim će biti utvrđeno da li je uzrok podmetnuti požar ili samozapaljenje.

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Sarajevo

izgorio automobil

Policija

uviđaj

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