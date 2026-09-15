U blizini policijske stanice izgorjela dva automobila

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Foto: ATV BL

Na Marijin Dvoru u Sarajevu tokom prethodne noći izgorjela su dva vozila.

Automobili su bili parkirani u ulici Magribija, nedaleko od Policijske stanice Centar. Svijet Drama u Grčkoj: Šakal ušao u šator i ugrizao dijete iz Srbije Ulica je jutros zatvorena za saobraćaj, piše Kliks. Policijski službenici pod nadzorom tužioca obaviće uviđaj kojim će biti utvrđeno da li je uzrok podmetnuti požar ili samozapaljenje.

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