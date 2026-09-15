U blizini policijske stanice izgorjela dva automobila

Autor:ATV redakcija
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Na Marijin Dvoru u Sarajevu tokom prethodne noći izgorjela su dva vozila.
Automobili su bili parkirani u ulici Magribija, nedaleko od Policijske stanice Centar.
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Ulica je jutros zatvorena za saobraćaj, piše Kliks.
Policijski službenici pod nadzorom tužioca obaviće uviđaj kojim će biti utvrđeno da li je uzrok podmetnuti požar ili samozapaljenje.
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