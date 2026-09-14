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Policija u Novom Gradu oduzela zastave s ljiljanima

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14.09.2026 22:47

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Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима
Foto: X

Policijski službenici MUP-a Republike Srpske oduzeli su dvije zastave sa ljiljanima istaknute na kući u Novom Gradu.

Riječ je o zastavi s ljiljanima i zastavi s obilježjem „Ljuti Krajišnici“.

Prema navodima, policijski službenici došli su na privatni posjed, nakon čega su uklonili i oduzeli zastave.

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E.S. od kojeg su oduzete zastave dobije je prekršajni nalog, pišu federalni mediji.

Ova informacija još uvijek nije potvrđena putem zvaničnih kanala komunikacije MUP-a Republike Srpske.

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Tagovi :

zastava sa ljiljanima

Novi Grad

MUP Republike Srpske

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