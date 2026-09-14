Policija u Novom Gradu oduzela zastave s ljiljanima

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici MUP-a Republike Srpske oduzeli su dvije zastave sa ljiljanima istaknute na kući u Novom Gradu.
Riječ je o zastavi s ljiljanima i zastavi s obilježjem „Ljuti Krajišnici“.
Prema navodima, policijski službenici došli su na privatni posjed, nakon čega su uklonili i oduzeli zastave.
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Istakao zastavu sa ljiljanima, policija ga odmah kaznila
E.S. od kojeg su oduzete zastave dobije je prekršajni nalog, pišu federalni mediji.
Ova informacija još uvijek nije potvrđena putem zvaničnih kanala komunikacije MUP-a Republike Srpske.
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