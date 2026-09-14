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Drama u Grčkoj: Šakal ušao u šator i ugrizao dijete iz Srbije

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14.09.2026 22:57

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шакал дивља животиња грабежљивац
Foto: Pexel/Juan Riofrio

Prema navodima portala Grčka info, dijete iz Srbije povrijeđeno je kada je šakal tokom noći ušao u kamp u Neos Marmarasu, a potom i u šator u kojem je boravila porodica sa malim djetetom.

Oko 1 sat poslije ponoći, životinja je ušla u Camping Marmaras i ugrizla dijete za lice, nakon čega je ono hitno prebačeno u bolnicu gdje mu je rana sanirana i ušivena.

Zdravstveno stanje djeteta

O ovom incidentu oglasila se i Lovačka federacija Makedonije i Trakije. Oni su saopštili da im je iz bolničkih izvora potvrđeno da se radi o napadu šakala, te da se dijete nalazi u dobrom stanju na liječenju u državnoj bolnici u Solunu.

Dok grčki mediji navode da dijete ima oko 5 godina, prema informacijama portala Grčka info dijete je staro nepune dvije godine.

O svemu je obaviještena Šumska uprava Poligirosa, a u toku je potraga za životinjom.

Prethodni incidenti i mjere opreza

Ovaj slučaj izaziva veliku zabrinutost jer su šakali inače plašljivi i izbjegavaju ljude.

Međutim, dva dana prije ovog događaja, na plaži u široj oblasti Neos Marmarasa divlja životinja je napala 55-godišnjeg muškarca i povrijedila ga u predjelu vrata, a u septembru 2025. godine na Halkidikiju je zabilježen i napad vuka na petogodišnju djevojčicu.

Nadležni apeluju na turiste da ne prilaze divljim životinjama, da ih ne hrane, da djecu tokom noći drže u neposrednoj blizini i da hranu i otpatke ne ostavljaju napolju, prenosi Telegraf.

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napad šakala

Grčka

povrijeđeno dijete

Policija

bolnica

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