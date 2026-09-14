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Muškarac (60) godinama drogirao i silovao suprugu

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14.09.2026 22:29

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Foto: Pixabay/geralt

Britanac iz sjeverne Engleske priznao je da je drogirao i silovao svoju ženu u njihovom domu više od dvije decenije.

Izjasnio se krivim neposredno prije početka suđenja na Krunskom sudu u Mančesteru. Muškarac, koji ima preko 60 godina na sudu se izjasnio krivim po još 45 tačaka optužnice, nakon što je prethodno priznao 15 krivičnih djela.

Priznao 21 silovanje

Među priznatim zločinima su 21 tačka optužnice za silovanje, 15 tačaka optužnice za seksualni napad penetracijom, 11 tačaka optužnice za seksualni napad i jedna tačka optužnice za djeljenje intimnih slika bez pristanka. Krivična djela su počinjena između 2004. i 2025. godine. Takođe je priznao da je svojoj ženi dao supstance za omamljivanje. Tužioci tvrde da je žena više puta silovana i seksualno zlostavljana u sopstvenom domu dok je bila bez svijesti nakon što ju je muž drogirao.

Optuženo je još desetak muškaraca

U istom slučaju, optuženo je još deset muškaraca starosti između 28 i 74 godine. Optuženi su za seksualni napad na ženu između 2018. i 2025. godine, uključujući silovanje. Svi su negirali optužbe.

„Naš fokus ostaje na podršci žrtvi ove užasne kampanje zlostavljanja tokom ove veoma složene istrage“, rekao je pomoćnik načelnika policije Velikog Mančestera Rik Džekson. Dodao je da žrtva nastavlja da dobija specijalističku podršku. Suđenje ostalim optuženima trebalo bi da se održi u istom sudu i očekuje se da će trajati nekoliko mjeseci, prenosi Indeks.

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Engleska

Silovanje

supruga

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