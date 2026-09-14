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Kremlj pozdravio poziv Trampa Kijevu

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14.09.2026 21:02

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Кремљ поздравио позив Трампа Кијеву
Foto: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Kremlj je pozdravio poziv američkog predsjednika Donalda Trampa Ukrajini da obustavi napade na ruska postrojenja za proizvodnju goriva.

"Svaki poziv Kijevu da obustavi napade na civilnu ekonomsku infrastrukturu može biti samo dobrodošao", istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je dodao da bilo koja zemlja može da iskoristi svoj uticaj na Kijev da ga podstakne da pokaže veću fleksibilnost, što bi bio značajan doprinos procesu rješavanja krize.

Tramp je večeras ranije objavio na mreži "Trut sošl" da je Ukrajina pristala da ne napada ruske energetske ciljeve i da je "Rusija pristala da učini isto".

Tramp je juče pozvao ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da prestane da napada ruske rafinerije, rekavši da takvi napadi uzrokuju nestašicu dizela.

Ranije je ruska Vlada uvela privremenu zabranu izvoza benzina, dizela, brodskog goriva i gasnog ulja kako bi stabilizovala domaće tržište goriva, prenosi Srna

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