S tržišta nestaje ogromna količina nafte

Situacija na globalnim tržištima nafte ubrzano se pogoršava zbog nestabilnosti u Persijskom zalivu, a velike količine nafte povlače se sa međunarodnog tržišta, izjavio je u ponedjeljak portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je na brifingu za novinare u Moskvi istakao da sa tržišta nestaje ogromna količina nafte, piše Anadolija.

„Samo zbog prekida rada naftovoda u Saudijskoj Arabiji sa globalnog tržišta nestalo je više od četiri odsto svjetskih zaliha. To neizbježno ima veoma ozbiljne posljedice i izaziva zabrinutost u svjetskim privredama“, rekao je Peskov.

Naveo je da je Rusija uvela zabranu izvoza naftnih derivata kako bi osigurala dovoljne zalihe za domaće tržište.

„Kada naše domaće tržište bude pouzdano snabdjeveno, razmatraće se ukidanje zabrane. Tada će se dodatne količine naftnih derivata ponovo usmjeriti na globalna tržišta“, napomenuo je.

Peskov je dodao da i povlačenje ruskih naftnih derivata iz međunarodnog izvoza utiče na globalna tržišta.

Dmitrij Peskov Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Njegove izjave dolaze u trenutku dok je saudijski naftovod „Istok–Zapad“ i dalje zatvoren nakon napada, što prijeti daljim smanjenjem globalnih zaliha i rastom cijena energenata.

Tim naftovodom transportovano je između četiri i pet miliona barela dnevno, što odgovara udjelu od približno četiri do pet odsto u globalnom snabdijevanju.

Stavovi o Ukrajini i međunarodnim pitanjima

Peskov je pozdravio pozive Kijevu da obustavi napade na rusku civilnu privrednu infrastrukturu.

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Pri tome je pomenuo apel američkog predsjednika Donalda Trampa ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da zaustavi napade na rusku proizvodnju dizela zbog zabrinutosti zbog uticaja na američku privredu.

„Svaki poziv kijevskom režimu da obustavi napade na civilnu privrednu infrastrukturu može se samo pozdraviti“, rekao je.

Na pitanje o izvještajima zapadnih medija da Ukrajina gubi u sukobu, Peskov je odgovorio da vjeruje da tok događaja na bojištu postaje sve jasniji zapadnim analitičarima.

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Prema njegovim riječima, ranije je vladalo „veliko pogrešno uvjerenje“ da se Ukrajina može oduprijeti ruskom pritisku.

„Stručnjaci i ozbiljni analitičari, na osnovu dinamike na bojištu, sve više uviđaju da Rusija iz dana u dan poboljšava svoje pozicije i dosljedno napreduje ka ostvarenju svojih ciljeva“, kazao je.

Peskov je izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin pozitivno ocijenio spremnost Kine i Indije da doprinesu naporima za rješavanje sukoba u Ukrajini.

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„Svaka zemlja može iskoristiti svoj uticaj na kijevski režim kako bi ga podstakla na veću fleksibilnost, što bi predstavljalo značajan doprinos rješavanju sukoba“, rekao je.

Odluku Finske da se pridruži projektu naprednog nuklearnog odvraćanja koji podržava Francuska nije želio da komentariše.

„Iskreno, ne razumijem o kakvom je tačno konceptu riječ. Moram da se upoznam sa detaljima i zato se uzdržavam od komentara“, izjavio je.

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Na kraju je naveo da se na nedavnom samitu grupe BRIKS u Nju Delhiju (New Delhi) nije raspravljalo o proširenju saveza niti o konkretnim kandidatima za članstvo.

Dodao je da Rusija podržava želju Kube da se pridruži grupi i pozdravlja namjeru Havane da djeluje u okviru te organizacije.